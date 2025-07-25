Daha Uygunu Yok: A101 Logitech G29 Direksiyon Seti Satıyor!

A101 Marketleri bu hafta şok bir kampanya ile geldi. 24 Temmuz itibariyle A101'de Logitech G29 Direksiyon Seti satışı başladı. Uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken direksiyon seti simülasyon ve yarış oyunları seven kullanıcılar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. İşte A101'de satılan Logitech G29 Direksiyon Seti özelikleri ve detayları...

A101 24 Temmuz Aktüel Kataloğu

A101’in 24 Temmuz 2025 Perşembe günü geçerli Ekstra teknoloji kataloğu yayınlandı. Kampanya kapsamında teknoloji tutkunlarını ilgilendiren birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle Logitech, Samsung, Apple ve Xiaomi gibi markaların dikkat çeken cihazları sınırlı stokla raflarda olacak. Kataloğun öne çıkan ürünü ise şüphesiz Logitech G29 Driving Force direksiyon seti. Oyunculara gerçekçi bir sürüş deneyimi sunan bu model PC ve konsol uyumuyla dikkat çekiyor. Ürün şu özelliklerle geliyor:

PC, PS5, PS4 ve PS3 uyumlu

Çift motorlu güç geri bildirimi

Paslanmaz çelik direksiyon ve pedal takımı

Ayrı shifter vitesi ile gerçekçi deneyim

Bu haftaki katalogda yalnızca oyuncular değil mobil ve tablet kullanıcıları da unutulmadı. Samsung Galaxy Tab S9, 11 inç AMOLED 2X ekranı ve Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemcisiyle 19.999 TL fiyat etiketiyle sunuluyor. Akıllı saat tarafında ise Apple Watch Series 8, 45 mm Cellular modeliyle 18.999 TL’den raflarda olacak.

Telefon kategorisinde Xiaomi Redmi Note 14 108 MP kamerası ve 10.699 TL fiyatıyla öne çıkarken Samsung Galaxy A36, 256 GB depolama ve 5G desteği ile 16.499 TL’ye satışa çıkıyor. Ayrıca uzaktan çalışma ihtiyacını karşılamak isteyenler için Logitech C925E mikrofonlu webcam modeli 4.999 TL’den alıcı bulacak.Görüntü teknolojilerine ilgi duyan kullanıcılar içinse iki farklı akıllı televizyon modeli sunuluyor. Samsung 50 inç 4K UHD Smart TV ve Philips 55 inç Ambilight 4K TV modelleri her biri 24.499 TL fiyatla katalogda yerini aldı.