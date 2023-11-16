Linux Nedir? Linux Ne İşe Yarar?

Her geçen gün daha fazla insan tarafından kullanılan Linux yavaş yavaş da olsa büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Özgür yazılım ve işletim sistemi denildiği zaman akıllara gelen ilk isimden biri olan Linux nedir ne değildir anlatalım istedik. Pek çok kişi için çok daha iyi bir işletim sistemi olan Linux ne işe yarar, artıları/eksileri nedir gelin hep beraber öğrenelim.

Linux Nedir?

Linux, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi ailesidir. Bu adı ona ilk geliştiricisi Linus Torvalds tarafından 1991 yılında verilmiştir. C ve Assembly dilleri ile yazılmış olan bu işletim sisteminin en büyük özelliği hiç şüphesiz ki ücretsiz olmasıdır. Açık kaynak kodlu olduğu için herkes bu işletim sistemini indirip kurabilir, dilediği gibi düzenleyebilir ve nasıl çalıştığını görebilir.

Linux Ne İşe Yarar?

Linux, diğer pek çok işletim sistemi gibi size hizmet vermek için çalışır. Sunucular, telefonlar, bilgisayarlar ve hatta televizyonlar için Linux kurulabilir. Kişisel kullanımlarınız ya da işiniz için Linux kullanmak isteyebilirsiniz. Özellikle de kişisel kullanım için Linux son derece uygundur. Sunucu kurmak için de idealdir.

Linux pek çok işe yarar ve bunlardan en önemlisi de kişisel kullanımımızda bize sunduğu faydalardır. Peki Linux’un bize sunduğu avantajlar nedir? Gelin sizler için tek tek bahsedelim.

Linux’un Artıları

Linux ücretsizdir.

Son derece güvenlidir.

Kişiselleştirilebilir ve özelleştirilebilirdir.

Performansı epey yüksektir.

Linux’un artılarından bahsederken ilk değinmemiz gereken konu hiç şüphesiz ki ücretsiz olmasıdır. Zaten Linux’u pek çok kişi için çekici kılan şey de budur. Pek çok kişi Windows’u korsan olarak kullanıyor ve bunun olası zararlarından haberdar değiller. MacOS kullanmak için de Apple ürünü satın almanız gerekiyor.

İşte bu noktada Linux devreye giriyor. Rakiplerine kıyasla güvenlik olarak öne çıkan Linux sizin kişisel verilerinize daha fazla saygı gösteriyor. Verilerinizi sürekli sizden almaya çalışan diğer işletim sistemlerinin aksine Linux sizin gizliliğinize daha fazla önem veriyor.

Olası siber saldırılara karşı da son derece güvenli. Açık kaynak kodlu olmasının en büyük avantajlarından biri de verilerinizi kiminle ve nasıl paylaştığınızı görebilmenizdir. Bu şeffaflık beraberinde güvenirliliği de beraberinde getiriyor.

Ayrıca Linux’u tamamen özelleştirmeniz mümkün. Öyle ki, dışarıdan bakıldığında bir Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarı hemen tanıyabilirsiniz. Ancak Linux siz nasıl isterseniz öyle gözükür. Kendi amaçlarınız ve zevkiniz doğrultusunda Linux’u dilediğiniz gibi eğip bükebilirsiniz.

Linux’un bir diğer özelliği ise kaynakları çok iyi kullanmasıdır. Oldukça performanslı bir şekilde çalışan Linux eski bilgisayarlarınızda bile hızla çalışabilir. Diğer işletim sistemleri, sisteminizi sömürürken Linux tüy gibi hafiftir ve hızlı bir şekilde çalışabilir.

Linux’un Dezavantajları

Öğrenmesi biraz vakit alabilir

Desteklenen uygulamaların azlığı

Linux’un az kişi tarafından bilinmesi ve kullanılması

Pek çok kişi gibi Windows’tan başka bir işletim sistemi görmediyseniz ve Windows’a kök saldıysanız ilk başta Linux’u kullanmak sizin için zor olabilir. Alışması ilk başta biraz uzun sürebilir. Bu da pek çok kişiyi soğutan bir durum. Pek çok kullanıcı yeni bir işletim sistemini denemek istemiyor, alışkanlıklarını kırmakta zorlanıyor.

Linux’un belki de en büyük sıkıntısı desteklenen uygulamaların azlığıdır. Belli başlı pek çok uygulamanın Linux sürümü olsa da epey Windows uygulaması Linux tarafından desteklenmiyor. Gerçi bu durum kolaylıkla çözülebilir. Linux'ta Windows yazılımı kullanma nasıl yapılır merak ediyorsanız bağlantıdan ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.

Bir diğer dezavantaj ise Linux’un az kişi tarafından kullanılıyor olmasıdır. 2023’ün son çeyreğinin istatistiklerine göre Türkiye’de Linux kullanıcılarının oranı %6’dır. Yani epey az. Bu durum şu şekilde problemlere yol açabilir:

Örneğin Linux’ta bir hata ile karşılaştınız ve çözüm yolu arıyorsunuz. Çok az kişi Linux kullandığı için Linux ile alakalı içerik üreten insanların da sayısı epey az. Hal böyle olduğundan Linux’ta bir problem yaşadığınızda ya da herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğunda çözüm bulmanız biraz zor olabilir.

Linux ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Linux kullananlar için en temel uygulamalar yazımıza da göz atmayı unutmayın. Sizler hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Linux kullanmayı düşünür müsünüz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.