Apple Bu Sonbaharda İki Süpriz Ürününü Daha Tanıtacak!

Apple, bu yılın başlarında M4 çipli MacBook Air’in piyasaya sürülmesiyle birlikte dizüstü bilgisayar ve tablet serisinin büyük çoğunluğunu yeni nesil işlemcilerle güncelledi. Buna rağmen teknoloji devinin sıradaki hamlesi için çok fazla beklemeyeceğiz. İddialara göre yeni nesil M5 çipi, bu sonbaharda çıkması beklenen iki yeni Apple ürünüyle birlikte sahneye çıkacak.

M5 Çipli MacBook Pro ve iPad Pro Sonbahar Aylarında Tanıtılacak

Geçtiğimiz yıl Apple, M4 çipini ilk kez iPad Pro’da kullanarak yeni nesil işlemcilerini Mac’lerden önce tabletlerinde sunmaya başlamıştı. Ancak bu sefer senaryo biraz daha farklı. Paylaşılan bilgilere göre, M5 işlemcisi hem iPad Pro hem de MacBook Pro modellerinde aynı anda tanıtılacak. Bu iki güçlü cihazın, sonbaharda birlikte sahneye çıkması bekleniyor.

Öte yandan lansman etkinliğinin tam tarihi henüz netleşmiş değil. Ancak, her zamanki gibi Apple’ın Ekim veya Kasım aylarında yeni MacBook Pro ve iPad Pro modellerini duyurması muhtemel. Bunun yanı sıra benzer şekilde yeni M5 işlemci serisinin üç farklı versiyonla MacBook Pro modelinde yer alması bekleniyor. Bunlar şöyle:

MacBook Pro (M5)

MacBook Pro (M5 Pro)

MacBook Pro (M5 Max)

Henüz yeni işlemcilerin hangi yeniliklerle geleceği belli olmasa da daha çok donanım seviyesinde performans iyileştirmelerine odaklanacağı tahmin ediliyor. Aktarılanlara göre, esas köklü değişiklikler ise yeni tasarımı ve OLED ekranıyla gelecek olan M6 MacBook Pro modellerinde yaşanacak. Öte yandan, M5 işlemcili iPad Pro'nun da geçen yılki kapsamlı M4 tasarım güncellemesinin ardından, bu yıl daha çok teknik yükseltmelerle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

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