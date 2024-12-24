Apple M5 Pro, Max ve Ultra Sınırları Zorlayacak! İşte Detaylar

Apple M4 serisi işlemcilere sahip olan Mac modellerinin piyasaya sürülmesinin üzerinden kısa bir süre geçti. iMac'ten Macbook Pro'ya kadar tüm modeller oldukça üst seviye bir performans sunabilirken gözler şimdiden Apple M5 serisine çevrildi.

Apple M5 Ultra, 2026 Yılında Gelecek!

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple M5 işlemci 2025'in ilk yarısında seri üretime girecek. Tabii bu sadece standart model için geçerli olacak. Apple M4 işlemci ilk olarak iPad Pro ile kullanıma sunuldu ve yıl sonuna doğru M4 Pro ve M4 Max'in duyurulmasıyla Mac'lere geldi.

Bu kapsamda Apple M5 için de benzer bir strateji uygulanacak gibi görünüyor. Apple M5 Pro ve M5 Max'in 2025'in ikinci yarısında tanıtılacağı belirtilirken, M5 Ultra'nın 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yani hali hazırda bir Mac modeli satın almayı düşünüyorsanız, M5'i beklemenize gerek yok.

Apple M5 serisi işlemcilerin TSMC'nin N3P (3 nm) fabrikasyon süreci ile üretileceği belirtiliyor. Bu sayede sadece üretim sürecinde bile yüzde 5'lik bir performans artışı elde edilirken, güç tüketimi konusunda yüzde 5 ila 10'luk bir iyileşme söz konusu.

Kuo'ya göre Apple, M5 Pro/Max ve Ultra yongalarında "sunucu sınıfı" olarak nitelendirilen SoIC-mH tasarımını kullanacak. Bu sayede geleneksel sistemlere kıyasla çok daha az alana ihtiyaç duyulurken, termal performans ciddi bir şekilde artıyor.

Tüm bunlara ek olarak Apple'ın M5 serisinde CPU ve GPU tasarımlarını ayırması bekleniyor. Bu da daha büyük performans kazanımları olarak karşımıza çıkacak.