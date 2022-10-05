Macbook'lara Uygun En İyi Oyunlar (2022)

Bilindiği üzere Mac’lerde çalışan oyunların sayısı bir hayli az. Geliştiriciler genellikle oyunlarını çıkarırken Mac’i es geçebiliyor. Yıllar boyunca “Mac’de oyun oynanmaz” dense de esasında her geçen yıl Mac’de çalışabilen oyunların sayısı epey artmış durumda. Biz de bu yazımızda sizlere en iyi Mac oyunlarından oluşan bir liste hazırladık. Farklı tarzlarda oyunlardan oluşan bu listemize göz atarak siz de Mac’inizde keyifli vakit geçirebileceksiniz.

En İyi Mac Oyunları

CS:GO

DotA 2

Borderlands 2

Cities: Skylines

Baldur’s Gate 3

Hades

Hollow Knight

Stardew Valley

Portal 2

Broforce

Cuphead

CS:GO

Bilgisayardaki en iyi ücretsiz FPS oyunlarından biri olan CS:GO, çıktığı günden bu güne kadar her zaman en çok oynanan oyunlardan biri oldu. Pek çok görkemli e-spor organizasyonuna imza atan CS:GO, yılların eskitemediği bir Half Life modu. Uzun bir süre daha CS:GO hayatımızda olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

DotA 2

MOBA oyunlarının atası olan DotA’nın Valve tarafından geliştirilmiş ve günümüz için modernleştirilmiş hali olan DotA2, uzun süren bir beta aşamasından sonra piyasaya sürüldüğünden beri en iyi MOBA oyunu olarak gösterildi. Kompleks oyun yapısı, rekabeti doruklarda hissetmenizi sağlayan atmosferi sizi yıllar boyunca peşinden sürükleyebilir. Eğer bugüne kadar DotA 2 oynamadıysanız dikkatli olun. DotA 2 oynarken saatlerin nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz.

Borderlands 2

Kendi başınıza ya da arkadaşlarınızla oynamak için bir looter shooter oyunu arıyorsanız Borderlands 2 bu türde oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi. Mac ile uyumlu olması oldukça iyi çünkü arkadaşlarınızla bu oyunu oynamak istediğinizde Macbook’unuzla oynayabilmeniz mümkün. Oyunun mizahi yapısı ve görsel dili sizi yer yer kahkahaya boğabilir.

Cities: Skylines

En iyi şehir kurma oyunlarından biri olan Cities Skylines’da kendi şehrinizi dilediğiniz gibi yaratmanız mümkün. Binalar, köprüler, yollar, yeşillik alanlar… Modern bir şehirde olması gereken hemen hemen her şeyi inşa edebileceğiniz bu oyunda hayalinizdeki kenti yaratmanız mümkün.

Baldur’s Gate 3

Fantastik RPG’lerin en büyük temsilcisi olan Baldur’s Gate, 2 oyuna sahip efsanevi bir seriydi. 2020 yılında erken erişim olarak çıkış yapan Baldur’s Gate 3, yine RPG konusunda uzman olan, Divinity serisini yapmış Larian Studios tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Bizlere tekrardan fantastik bir evrenin kapılarını açan bu serinin son oyununun Mac’lerde oynanabiliyor olması harika bir durum.

Hades

Şüphesiz 2020’nin en iyi oyunlarından biri, hatta belki de en iyisi olan Hades, bizlere küçük bir stüdyonun ne kadar büyük ve görkemli bir iş yapabileceğini kanıtlamıştı. Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hades, bizlere hızlı oynanışa sahip bir rogue-lite aksiyon oyununun nasıl olması gerektiğini gösterdi. Mac kullanıcıları bu muhteşem oyunu kaçırmasın.

Hollow Knight

Metroidvania türünün en iyi temsilcilerinden biri olan Hollow Knight bizlere hem çok stilize hem de akıcı bir oyun sunmayı başarmıştı. Devam oyunu olan Silksong bizleri uzun bir süredir bekletmiş olsa da muhtemelen devam oyunu Hollow Knight’dan bile iyi olacağı için sabırla bekliyoruz. Devam oyunu çıkmadan önce ilk oyunu oynamak istiyorsanız şu an tam zamanı.

Stardew Valley

Milyonlarca kişiyi kendisine aşık etmiş bir oyun olan Stardew Valley oldukça sevimli ve bağımlılık yapıcı bir oyundur. Çiftçilik simülasyonu diyebileceğimiz bir oyun olan Stardew Valley, son yıllarda gördüğümüz en sıra dışı yapımlardan biri. Rahatlatıcı yapısı ve şirin dünyası yüzünden bu oyunu asla kapatmak istemeyeceksiniz.

Portal 2

Henüz günümüzde Portal serisini oynamamış bir kişi kalmış mıdır bilmiyoruz ancak eğer oynamadıysanız bahaneniz kesinlikle “Mac’de oynanmıyor” olamaz. Valve’ın efsane oyunu Portal 2 pek çok platformda oynanabilir durumda. Bulmaca oyunlarına yön veren ve belki de bu türün en iyilerinden biri olan Portal 2 günümüzde bile hala eşsiz bir oyun.

Broforce

Tamamen yıkılabilir bir oyun alanına sahip olan Broforce vahşet, yıkım, komedi, 80’ler, aksiyon ve bol bol piksel ile dolu bir oyun. Oldukça şaşırtıcı bir kombinasyon değil mi. Son derece aykırı bir oyun olan Broforce farklı bir oyun deneyimlemek isteyen Mac kullanıcıları için mükemmel bir seçim. Eşli olarak da oynanabildiği için arkadaşlarınızla da oynayabilirisiniz. 80’lerde meşhur olmuş pek çok aksiyon filmi yıldızının komik bir şekilde ele alınmış versiyonları ile bu oyunu oynamak ve detaylarda saklı mizahları keşfetmek müthiş bir deneyim.

Cuphead

Zorluğu ile sizi çıldırtacak oyunlardan biri olan Cuphead, kendisini ciddi bir sınava tabi tutmak isteyenlerin oynamak isteyebileceği bir oyun. Eğer çelik gibi sinirleriniz varsa ve yetenekli bir oyuncuysanız Cuphead size oldukça keyifli ve mücadele dolu saatler yaşatacaktır. 1930’ların çizgi filmlerinden esinlenmiş görselliği ile öne çıkan Cuphead oldukça stilize bir oyun. Oyuna başlamadan önce iyice düşünün ve gamepad’inizi kırmadan oyunu bitirmeye çalışın.

En iyi Mac oyunlarına yer verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin için en iyi Mac oyunu hangisi? Macbook’unuzda sık sık oyun oynar mısınız? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.