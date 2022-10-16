macOS Ventura'nın Çıkış Tarihiyle İlgili İddialar Artıyor

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, 24 Ekim haftasında iPadOS 16 ile birlikte macOS Ventura'yı piyasaya sürmeyi planlıyor. Gurman, en son haber bülteninde macOS Ventura'nın ilk sürümünün "yakın gelecekte" piyasaya sürülmesi beklenen yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerine destek eklediğini söyledi.

Yeni MacBook Pro modelleri M2 Pro ve M2 Max işlemci seçenekleriyle satışa sunulacak ancak Gurman'a göre diğer değişiklikler minimum düzeyde olacak.

Yeni Mac'lerle İlgili Söylentiler Dinmiyor

Gurman, M2 işlemcili yeni iPad Pro modellerinin "birkaç gün içinde" duyurulmasını beklerken, yeni MacBook Pro'ların bir sonraki iPad Pro ile birlikte piyasaya sürülmesinin pek mümkün olmadığını söyledi. Bunun yerine, yeni MacBook Pro'ların "yakın gelecekte piyasaya sürülme hazırlığında" olduğunu söyledi ve Apple'ın 2019'daki orijinal 16 inç MacBook Pro ve 2020'de M1 işlemcili ilk Mac'leri gibi Kasım ayında sık sık yeni Mac'ler piyasaya sürdüğünü kaydetti.

Gurman, Apple'ın M2 işlemcili yenilenmiş bir Mac mini üzerinde çalıştığını da yineledi. Apple, Mac mini'yi en son 2020'de M1 işlemciyle yeniledi ve Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleriyle daha yüksek fiyatlı Intel yapılandırmaları satmaya da devam ediyor.

Apple'ın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi ve pazarlama şefi Greg Joswiak, 25 Ekim akşamı WSJ Tech Live etkinliğinde konuşmaya hazırlanıyor. Federighi ve Joswiak'ın macOS Ventura ve iPadOS 16'yı tartışacak olmaları bekleniyor.