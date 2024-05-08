Prime Video Abonelerinin Gözü Yaşlı: Artık Video Durdurulunca Reklam Görünecek!

Türkiye'nin en popüler video akış hizmetlerinden biri olan Amazon Prime Video, yerli film ve dizileriyle de oldukça dikkat çeken bir platform. Fiyatının uygun olması ve kaliteli içeriklerin yer alması Prime Video'nun abone sayısındaki yükselişin temel sebebi olarak gösterilebilir.

Tıpkı rakipleri gibi son zamanlarda abonelik fiyatında artışa giden Prime Video, Türkiye'de hala ucuz olarak nitelendirilebilir. Ancak platform, daha düşük fiyat ödemeyi isteyen kullanıcıları için yeni reklamlı abonelik versiyonunu zaten sunmuştu.

Şimdi de bu reklamlı abonelik seçeneğine bir yeni özellik daha ekliyor. Bu yeni gelecek özellik sayesinde artık videoları durduğunuz zaman bile reklam görebileceksiniz. Peki bu reklamlar nasıl görünecek?

Video Durdurulunca Reklamlar Görünecek

Normalde bu yılın başlarında ABD'de tıpkı Netflix'teki gibi reklamlı abonelik seçeneğini duyuran Prime Video, bu kullanıcılarına yeni ve farklı bir reklam stratejisi uygulamaya hazırlanıyor.

Amazon Ads'in attığı bu adımla birlikte artık Prime Video'da etkileşimli ve alışveriş yapılabilir reklam formatları görünmeye başlayacak. 1 Eylül 2024 itibariyle artık platformdaki dizi veya film durdurulduğu zaman sadece Amazon ürünleri reklam olarak gösterilecek.

Bu reklamlar 3 farklı formatta sunulacak. Bunlar; alışveriş yapılabilen reklamlar, etkileşimli duraklatma reklamları ve etkileşimli marka bilgileri içeren reklamlar şeklinde üçe ayrılıyor.

Videoyu durdurunca çıkacak olan reklamlar sadece reklamlı abonelik versiyona kayıtlı üyelere çıkacak. Tam paket, reklamsız aboneliği olanlar bu reklamları görmeyecek.