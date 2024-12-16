Market Poşetlerine Zam Gelecek mi? Bakanlık Açıklama Yaptı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğini azaltmak için market poşeti olarak da bilinen plastik poşetleri 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hâle getirmişti.

5 yıldır market poşetlerine herhangi bir zam yapılmamıştı ancak bir süre önce konuya dair bir iddia ortaya atılmıştı. Şu anda 25 kuruşa satılan plastik poşetlere zam geleceği, bu zam ile birlikte yeni fiyatın 1,5 TL olacağı öne sürülmüştü.

Market Poşetlerine Zam Gelecek İddiası Doğru mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zam iddiaları ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada "Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı ve şu sözlere yer verildi:

"Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir."

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