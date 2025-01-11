Marvel Rivals Oyununa Eklenecek 6 Yeni Karakter Sızdırıldı

Marvel Rivals, birinci sezonunun lansmanında rekorlar kırarak büyük bir başarıya imza attı. Yeni sezon yamasıyla birlikte güncellemelere dair sızıntılar da başlamış durumda. Güvenilir bir kaynaktan aktarılan son bilgilere göre beşi X-Men ile bağlantılı olmak üzere altı yeni kahraman oyuna entegre edilecek. İşte liste...

Marvel Rivals Yeni Eklenecek Kahramanlar

Oyuna eklenmesi beklenen karakterler şöyle:

Cyclops Professor X Colossus Jia Jing Locus Trapster

En şaşırtıcı ekleme olarak Trapster öne çıkıyor. Bu karakter Fantastic Four'un kötü adamlarından biri. Özel bir yapıştırıcı tabanca kullanarak rakiplerini tuzağa düşürüyor ve yavaşlatıyor. Muhtemelen Duelist kategorisinde yer alacak.

Oyuna Eklenmesi Beklenen Diğer Karakterler

Bu altı kahraman dışında daha önce listelenen, ancak henüz oyuna eklenmeyen karakterler şu şelilde:

Angela Hit-Monkey Deadpool Captain Marvel Emma Frost Phoenix (Jean Grey) Valkyrie MODOK Ultron Blade — 2. sezon için neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

Sizin bu karakterler arasında oynamak için sabırsızlandığınız biri var mı? Yorumlarda buluşalım!