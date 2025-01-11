Marvel Rivals Oyununa Eklenecek 6 Yeni Karakter Sızdırıldı
Güvenilir Marvel Rivals kaynaklarından aktarılan bilgiye göre oyuna 6 yeni karakter eklemesi yapılacak. İşte öğrenilen tüm detaylar...
Marvel Rivals, birinci sezonunun lansmanında rekorlar kırarak büyük bir başarıya imza attı. Yeni sezon yamasıyla birlikte güncellemelere dair sızıntılar da başlamış durumda. Güvenilir bir kaynaktan aktarılan son bilgilere göre beşi X-Men ile bağlantılı olmak üzere altı yeni kahraman oyuna entegre edilecek. İşte liste...
Marvel Rivals Yeni Eklenecek Kahramanlar
Oyuna eklenmesi beklenen karakterler şöyle:
- Cyclops
- Professor X
- Colossus
- Jia Jing
- Locus
- Trapster
En şaşırtıcı ekleme olarak Trapster öne çıkıyor. Bu karakter Fantastic Four'un kötü adamlarından biri. Özel bir yapıştırıcı tabanca kullanarak rakiplerini tuzağa düşürüyor ve yavaşlatıyor. Muhtemelen Duelist kategorisinde yer alacak.
Oyuna Eklenmesi Beklenen Diğer Karakterler
Bu altı kahraman dışında daha önce listelenen, ancak henüz oyuna eklenmeyen karakterler şu şelilde:
- Angela
- Hit-Monkey
- Deadpool
- Captain Marvel
- Emma Frost
- Phoenix (Jean Grey)
- Valkyrie
- MODOK
- Ultron
- Blade — 2. sezon için neredeyse kesin gözüyle bakılıyor
Sizin bu karakterler arasında oynamak için sabırsızlandığınız biri var mı? Yorumlarda buluşalım!
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