Marvel Rivals, Oyuncuları Haksız Yere Banlamaya Başladı

Marvel Rivals geliştiricisi NetEase, oyuncularını haksız yere banlamaya başladı. Bu ban dalgasının sebebi "hile kullanımı" olarak gösterildi, ancak banlanan oyuncuların çoğu hile kullanmamasına rağmen oyundan uzaklaştırılınca şikayetler çoğaldı.

NetEase, Discord sunucusu üzerinden yaptığı duyuruda yanlışlıkla banladıkları oyunculardan özür diledi. Ekip, bu hatanın bazı oyuncuların uyumluluk katman programlarında oynamasından kaynaklandığını, ancak hile yazılımı kullanılmadığını fark ettiklerini belirtti:

Bu durum için içtenlikle özür dileriz. Adil ve hilesiz oynayan oyuncuları banlamadık ve asla banlamayacağız. Mağdur olan oyuncuların haklarını geri iade ettik. Neden olduğumuz rahatsızlık için kalpten özür diliyoruz.

Anti-Hile Sistemlerine Yatırım Yapıyorlar

NetEase, anti-hile sistemlerini geliştirmek için ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgularken, oyunculara da hile gördüklerinde bildirmeleri çağrısında bulundu. Ekip, amaçlarının tüm oyuncular için adil ve keyifli bir oyun ortamı yaratmak olduğunu ve hile kullananları engellemek için çalışmalarına ciddi yatırımlar yapacaklarını belirterek oyuncuların yardımını istedi: