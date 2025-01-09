Marvel Rivals Sezon 1: Kahramanlar ve Takımlarda Büyük Nerf Güncellemesi

Son olarak Fantastic Four ekibinden Mr. Fantastic ve Invisible Woman'ın da oyuna dahil olmasıyla karakter portföyünü genişleten Marvel Rivals bu defa büyük bir güncellemeyle oyuncuların karşısında çıkıyor.

İlk büyük güncelleme olarak kayıtlara geçecek bu içerikte karakter dengeleri ve takım kombinasyonlarında büyük değişiklikler yapılacak. İşte tüm detaylar...

Marvel Rivals Buff Alan Kahramanlar

Captain America

Living Legend sonrası kalkan yenileme gecikmesi 3 saniyeden 2 saniyeye düşürüldü.

sonrası kalkan yenileme gecikmesi düşürüldü. Liberty Rush bekleme süresi 12 saniyeden 10 saniyeye indirildi.

indirildi. Temel sağlık 650'den 675' e çıkarıldı.

e çıkarıldı. Freedom Charge enerji maliyeti 3400'den 3100'e düşürüldü.

Thor

Temel sağlık 500'den 525 'e yükseltildi.

'e yükseltildi. God of Thunder (ultimate) sırasında kontrol etkilerine bağışıklık eklendi.

Venom

Feast of the Abyss (ultimate) temel hasarı 40'tan 50'ye yükseltildi.

Symbiotic Resilience bonus sağlık oranı 1'den 1.2'ye çıkarıldı.

Magik

Darkchild formundaki Umbral Incursion hasarı 115'ten 135'e çıkarıldı.

Moon Knight

Hand of Khonshu (ultimate) talon sayısı 10'dan 14'e çıkarıldı.

Her bir talonun patlama yarıçapı 4 metreden 5 metreye yükseltildi.

Scarlet Witch

Chaos Control sabit hasarı 50'den 60'a çıkarıldı.

çıkarıldı. Chthonian Burst mermi hasarı 30'dan 35'e yükseltildi.

Storm

Wind Blade mermi hızı 100 m/sn'den 150 m/sn'ye çıkarıldı, hasar 50'den 55'e yükseltildi.

Bolt Rush hasarı 70'ten 80'e çıkarıldı.

Omega Hurricane sonrası bonus sağlık 350'den 450'ye çıkarıldı.

Wolverine

Temel sağlık 300'den 350'ye yükseltildi.

Rocket Raccoon

Repair Mode iyileştirme değeri 60'tan 70'e çıkarıldı.

Nerf'lenen Kahramanlar

Doctor Strange

Maelstrom of Madness hasarında 5 metreden sonra düşüş başlatıldı , 8 metrede %70'e kadar azalma sağlandı.

, 8 metrede %70'e kadar azalma sağlandı. Shield of the Seraphim iyileştirme oranı 80'den 70'e indi.

Hulk

Indestructible Guard gamma kalkan değeri 250'den 200'e düşürüldü.

Black Panther

Spirit Rend ile yenilenen Vibranium Marks sonrası ek sağlık 40'tan 30'a indirildi.

Ek sağlık üst limiti 120'den 75'e düşürüldü.

Hawkeye

Archer's Focus pasif mesafe tetikleme aralığı 60 metreden 40 metreye düşürüldü.

aralığı 60 metreden Maksimum ek hasar 80'den 70'e indirildi.

Hela

Temel sağlık 275'ten 250'ye düşürüldü.

Black Widow

Electro-Plasma Explosion (ultimate) maksimum güç ulaşma süresi 1 saniyeden 0.6 saniyeye düşürüldü.

Mantis

Nature's Favor (pasif) hareket hız artışı 2,5 milisaniyeden 1,5 milisaniyeye düşürüldü.

Wolverine

Undying Animal hasar azaltma oranı %50'den %40'a indirildi.

Takım Yeteneği Buff'ları

Thor – Storm – Captain America

Charged Gale bekleme süresi 20 saniyeden 15 saniyeye düşürüldü, hasarı 50'den 55'e çıkarıldı.

Scarlet Witch – Magneto

Metallic Fusion mermi hasarı 55'ten 60'a yükseltildi.

​Takım Yeteneği Nerf'leri

Hawkeye – Black Widow

Hawkeye'ın sezon bonusu %20'den %15'e düşürüldü.

Hela – Thor – Loki