Marvel Rivals Sezon 1: Kahramanlar ve Takımlarda Büyük Nerf Güncellemesi
NetEase’in popüler ücretsiz oyunu Marvel Rivals, Sezon 1 ile ilk defa büyük güncelleme yapacak ve oyundaki dengeleri gözden geçirecek.
Son olarak Fantastic Four ekibinden Mr. Fantastic ve Invisible Woman'ın da oyuna dahil olmasıyla karakter portföyünü genişleten Marvel Rivals bu defa büyük bir güncellemeyle oyuncuların karşısında çıkıyor.
İlk büyük güncelleme olarak kayıtlara geçecek bu içerikte karakter dengeleri ve takım kombinasyonlarında büyük değişiklikler yapılacak. İşte tüm detaylar...
Marvel Rivals Buff Alan Kahramanlar
Captain America
- Living Legend sonrası kalkan yenileme gecikmesi 3 saniyeden 2 saniyeye düşürüldü.
- Liberty Rush bekleme süresi 12 saniyeden 10 saniyeye indirildi.
- Temel sağlık 650'den 675'e çıkarıldı.
- Freedom Charge enerji maliyeti 3400'den 3100'e düşürüldü.
Thor
- Temel sağlık 500'den 525'e yükseltildi.
- God of Thunder (ultimate) sırasında kontrol etkilerine bağışıklık eklendi.
Venom
- Feast of the Abyss (ultimate) temel hasarı 40'tan 50'ye yükseltildi.
- Symbiotic Resilience bonus sağlık oranı 1'den 1.2'ye çıkarıldı.
Magik
- Darkchild formundaki Umbral Incursion hasarı 115'ten 135'e çıkarıldı.
Moon Knight
- Hand of Khonshu (ultimate) talon sayısı 10'dan 14'e çıkarıldı.
- Her bir talonun patlama yarıçapı 4 metreden 5 metreye yükseltildi.
Scarlet Witch
- Chaos Control sabit hasarı 50'den 60'a çıkarıldı.
- Chthonian Burst mermi hasarı 30'dan 35'e yükseltildi.
Storm
- Wind Blade mermi hızı 100 m/sn'den 150 m/sn'ye çıkarıldı, hasar 50'den 55'e yükseltildi.
- Bolt Rush hasarı 70'ten 80'e çıkarıldı.
- Omega Hurricane sonrası bonus sağlık 350'den 450'ye çıkarıldı.
Wolverine
- Temel sağlık 300'den 350'ye yükseltildi.
Rocket Raccoon
- Repair Mode iyileştirme değeri 60'tan 70'e çıkarıldı.
Nerf'lenen Kahramanlar
Doctor Strange
- Maelstrom of Madness hasarında 5 metreden sonra düşüş başlatıldı, 8 metrede %70'e kadar azalma sağlandı.
- Shield of the Seraphim iyileştirme oranı 80'den 70'e indi.
Hulk
- Indestructible Guard gamma kalkan değeri 250'den 200'e düşürüldü.
Black Panther
- Spirit Rend ile yenilenen Vibranium Marks sonrası ek sağlık 40'tan 30'a indirildi.
- Ek sağlık üst limiti 120'den 75'e düşürüldü.
Hawkeye
- Archer's Focus pasif mesafe tetikleme aralığı 60 metreden 40 metreye düşürüldü.
- Maksimum ek hasar 80'den 70'e indirildi.
Hela
- Temel sağlık 275'ten 250'ye düşürüldü.
Black Widow
- Electro-Plasma Explosion (ultimate) maksimum güç ulaşma süresi 1 saniyeden 0.6 saniyeye düşürüldü.
Mantis
- Nature's Favor (pasif) hareket hız artışı 2,5 milisaniyeden 1,5 milisaniyeye düşürüldü.
Wolverine
- Undying Animal hasar azaltma oranı %50'den %40'a indirildi.
Takım Yeteneği Buff'ları
Thor – Storm – Captain America
- Charged Gale bekleme süresi 20 saniyeden 15 saniyeye düşürüldü, hasarı 50'den 55'e çıkarıldı.
Scarlet Witch – Magneto
- Metallic Fusion mermi hasarı 55'ten 60'a yükseltildi.
Takım Yeteneği Nerf'leri
Hawkeye – Black Widow
- Hawkeye'ın sezon bonusu %20'den %15'e düşürüldü.
Hela – Thor – Loki
- Hela'nın sezon bonusu %20'den %15'e düşürüldü.
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