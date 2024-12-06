Uzun Zamandır Beklenen Oyun "Marvel Rivals" Efsane Bir Başlangıç Yaptı

NetEase’in uzun zamandır beklenen Marvel Rivals oyunu sonunda çıktı ve ilk gününden etkileyici bir başlangıç yaptı. Steam’de 444,286 eşzamanlı oyuncuya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Üstelik kullanıcıların %76’sı oyuna olumlu puan vererek "Çoğunlukla Olumlu" bir değerlendirme sağladı. Oyunun Xbox Series X/S, PS5 ve PC platformlarında ücretsiz oynanabildiğini de ekleyelim. Peki bu oyun ne ile ilgili? Ne tarz bir oyun?

Marvel Rivals Oyunu Detayları

Marvel Rivals, interdimensional bir çatışmanın ortasında iki Doctor Doom’un savaşını konu alıyor. 33 oynanabilir karakter arasında Kaptan Amerika, Wolverine, Loki, Venom, Magneto gibi kahramanlar ve kötü karakterler var.

Kontrol mekanizmasına baktığımızda "Overwatch" oyunundan hafif esinlenmeler olduğunu görebiliyoruz. Saldırının aktif isimleri "Duelist", tank göreviyle alan koruması yapanlar "Vanguard," takıma destek atanlar ise "Strategist" rollerinde.

Marvel Rivals Season 1 Ne Zaman Başlıyor?

Oyun, Conquest, Domination, Convergence, Convoy olacak şekilde toplamda 4 mod ve 8 farklı harita sunuyor. Şu an Season 0: Dooms’ Rise sezonunda başlangıç yapıldı. Bu sezon bir ay sürecek ve $5’lık Battle Pass ile çeşitli kozmetik içerikler sunuyor.

Season 1 ise Ocak 2025’te başlayacak ve üç ay boyunca yeni karakterler ve içeriklerle oyuncularla buluşacak.

Oyun hakkında genel görüşler oldukça olumlu yönde. F2P modeli sayesinde herkes için erişilebilir olması ve Marvel karakterini baz almasıyla yoğun rekabetin arasındaki yerini alıyor. Oyunu hem resmi web sitesinden hem de Steam üzerinden edinebilirsiniz.