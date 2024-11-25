God of War'ın Kratos'u Christopher Judge, Yeni Projelere TikTok Üzerinden Gönderme Yaptı

Sony Santa Monica'nin göz bebeği projesi God of War'a dair dikkat çekici bir "duyuru" yapıldı. Oyunun ana karakteri Kratos'u seslendiren aktör Christopher Judge, TikTok'ta yaptığı canlı yayında yeni projelere göz kırparak hayranları heyecanlandırdı. Judge, yayının sonunda Kratos'un ikonik "boy" ifadesini kullanarak hayranları God of War ile ilgili bir duyuru beklentisine soktuysa da bu ifadeyi, karaktere olan sevgisini göstermek için sıkça kullandığı da bir gerçek.

Olası Projeler: Dad of War

Şu noktada yaklaşan duyuruya dair dört ayrı muhtemel seçenek var. Bunlardan ilki "Secret Level" adlı yeni bir proje. Kratos bu projede boy gösterecek ancak Judge'ın rol alıp almayacağı kesin olarak belirlenmedi. İkinci sırada "Dad of War" projesi geliyor. Judge, daha önceki konuşmalarında Dad of War adını verdiği bir site ve içerik fikrinden bahsetmişti. Bu projeye dair detaylar açıklanabilir.

The Game Awards yaklaşırken yeni bir oyunla ilgili teaser çıkma ihtimali, diğer ihtimallere kıyasla oldukça düşük olsa da yine de mevcut. Son olarak Judge, God of War projesinden bağımsız bir şey de açıklayacak olabilir.

Hayranların en büyük beklentisi Kratos ve Atreus'un yeni bir macerası, muhtemel devam hikayesi veya bireysel olarak hikayeyi geliştirebilecek ek paketlerin çıkmasıydı. Sony Santa Monica'nın birden fazla proje üzerinde çalıştığı bilinirken bu kapsamda yeni bir oyun duyurusunun yapılması bekleniyor.