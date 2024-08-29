Oynayabileceğiniz Tüm Marvel Rivals Karakterleri

Pek çok kişinin oynama fırsatını yakaladığı Marvel Rivals 6 Aralık 2024 tarihinde bizlerle olacak. Eğer oyunun betasını kaçırdıysanız ve Marvel Rivals karakterlerini yakından tanımak istiyorsanız bu yazımız tam size göre. Şimdilik 25 Marvel Rivals karakteri var ancak kısa zamanda bu sayı epey artacaktır.

Marvel Rivals Karakterleri

Groot Winter Soldier (Bucky Barnes) Black Panther (T'Challa) Namor Scarlet Witch (Wanda Maximoff) Thor Rocket Raccoon Venom (Eddie Brock) Storm (Ororo Munroe) Captain America (Steve Rogers) Star-Lord (Peter Quill) Luna Snow Magik (Illyana Rasputin) Iron Man (Tony Stark) The Punisher (Frank Castle) Adam Warlock Doctor Strange (Stephen Strange) Hela Loki Jeff the Land Shark Spider-Man (Peter Parker) Magneto (Erik Lehnsherr) Mantis Peni Parker Hulk (Bruce Banner)

Groot

Galaksinin Koruyucuları'nın sevimli ağaç adamı Groot, savaş alanında oldukça etkilidir. Uzayan ve bükülen kökleriyle düşmanları yakalayıp hareket edemez hale getirebilir. Kendini yenileyebilme yeteneği sayesinde son derece iyi bir tank karakteridir. "Ben Groot'um" dışında bir şey söyleyememesi onu çok sevimli kılıyor. Rocket ile olan yakın dostluğu oyun mekaniği olarak oyuna eklenmiş durumda.

Rocket’i omuzlarına alarak çok etkili bir takım oyunu ortaya koyan Groot eminiz ki pek çok kişi tarafından tercih edilecek bir tank karakter olacak. Rocket/Groot kombinasyonu özellikle çift olarak oynayan oyuncuların sıklıkla seçeceği bir ikili olacak.

Winter Soldier (Bucky Barnes)

Eski bir Hydra ajanı olan Winter Soldier, biyonik koluyla güçlü bir dövüşçüdür. Keskin nişancılık becerileri ve yakın dövüş yetenekleriyle öne çıkar. Kancalı kolu düşmanları çekebilir veya uzaklaştırabilir. Captain America ile olan karmaşık geçmişi ve kimlik mücadelesi, karaktere duygusal bir boyut katıyor.

Black Panther (T'Challa)

Wakanda'nın kralı ve koruyucusu Black Panther, vibranium zırhı sayesinde olağanüstü çeviklik ve dayanıklılık sergiler. Pençeleri ve dövüş sanatları becerileriyle yakın dövüşte üstündür. Wakanda teknolojisini kullanarak çeşitli araçlar üretebilir. Hızlı ve atletik karakterlerle oynamayı sevenlerin favori kahramanı olabilir.

Namor

Atlantis'in kralı Namor, hem karada hem de suda etkili bir savaşçıdır. Üç dişli mızrağı, su manipülasyonu yeteneğiyle birleşince güçlü bir kombinasyon oluşturur. Düşmanları savunmasız durumda bırakabilir. Böylece takımdaki diğer kahramanlar için büyük fırsatlar yaratabilir. Uçabilme yeteneği ve süper gücü, onu çok yönlü bir karakter yapar.

Scarlet Witch (Wanda Maximoff)



Kaos büyüsünün ustası Scarlet Witch, gerçekliği manipüle edebilir. Enerji patlamaları gönderebilir, nesneleri hareket ettirebilir ve illüzyonlar yaratabilir. Yakındaki düşmanlardan enerji emerek güçlenebilir. Kontrol edilemeyen güçleri oyunda çok önemli anlar yaratabilir.

Thor



Asgard'ın Gök Gürültüsü Tanrısı Thor, güçlü Mjolnir çekici ve yıldırım manipülasyonu yeteneğiyle savaşır. Asgard'ın koruyucusu olarak, mitolojik bir derinliğe sahiptir. Loki ile olan kardeş ilişkisi, oyun içi hikayelerde ilginç dinamikler yaratabilir.

Rocket Raccoon



Dahi mucit ve keskin nişancı Rocket, çeşitli yüksek teknolojili silahlarıyla düşmanlara büyük hasar verebilir. Küçük boyutu ve çevikliği, onu zor bir hedef haline getirir. Tuzaklar ve patlayıcılar kullanma yeteneği, alan kontrolü için idealdir. Sarkastik mizah anlayışı onu çok eğlenceli kılıyor. Groot ile olan ilişkisi oyunda özel combo hareketleri sunabiliyor.

Venom (Eddie Brock)



Simbiyot Venom, hem Eddie Brock'un hem de uzaylı simbiyotun güçlerini birleştirir. Şekil değiştirebilme, süper güç ve çeviklik yetenekleriyle öne çıkar. Ağ atabilir ve diliyle uzak mesafedeki düşmanları yakalayabilir. Kitle kontrolü için mükemmel bir karakter olan Venom aynı zamanda rakiplerinin üzerinde sallanarak dalış saldırısı yapabilir ve düşmanlarını yere serebilir.

Storm (Ororo Munroe)



Hava olaylarını kontrol edebilen Storm, güçlü bir X-Men üyesidir. Yıldırımlar fırlatabilir, rüzgarları yönlendirebilir ve fırtınalar yaratabilir. Uçabilme yeteneği ona taktiksel avantaj sağlar. Afrika kökenli bir tanrıça olarak kabul edilmesi, karaktere mistik bir boyut katar.

Captain America (Steve Rogers)



Süper asker serumu ile güçlendirilmiş Captain America, efsanevi kalkanıyla tanınır. Kalkanını hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanabilir. Liderlik becerileri ve taktiksel zekası, onu takım oyunlarında değerli kılar. Kalkan ayrıca bir mermi gibi kullanılabilir ve doğru zamanlamayla bazı yetenekleri yetenekleri durdurabilir. Bu da hem size hem de takımınıza büyük bir avantaj sağlayabilir.

Star-Lord (Peter Quill)



Star-Lord, savaş alanında karizmatik ve havalı tarzıyla dikkat çeker. Element tabancaları ve yıkım yaylarıyla düşmanlarına saldırırken, jetpack'i sayesinde akrobatik hareketlerle gökyüzünde süzülür. Müzik tutkusu ve espri anlayışı, onu eğlenceli bir karakter yapar. Galaksinin Koruyucuları'nın lideri olarak, stratejik düşünme yeteneği de oyunda öne çıkabilir.

Luna Snow



K-pop yıldızı ve süper kahraman Luna Snow, buz yeteneklerini yaratıcı bir şekilde kullanır. Düşmanları dondurabilir ve buz patenleriyle hızla hareket edebilir. Müzik yeteneğini kullanarak ses dalgalarıyla saldırabilir veya takım arkadaşlarını güçlendirebilir. Ünlü bir şarkıcı olması oyunda benzersiz kozmetik öğelere sahip olacağı anlamına geliyor. Muhtemelen en çok kozmetik ürün Luna Snow için tasarlanacak.

Magik (Illyana Rasputin)



X-Men üyesi Magik, güçlü bir büyücü ve boyutlar arası seyahat edebilen bir mutanttır. Ruh Kılıcı, onun imza silahıdır ve daha güçlü bir forma dönüşerek hasarını artırabilir. Limbo boyutunu kontrol etme yeteneği, savaş alanında benzersiz taktikler uygulamasına olanak tanır. Kardeşi Colossus oyuna eklenir mi, ne zaman eklenir henüz belli değil.

Iron Man (Tony Stark)



Dahi mucit Tony Stark'ın Iron Man zırhı, ona uçma, enerji ışınları fırlatma ve çeşitli silahlar kullanma yeteneği verir. Yapay zeka asistanı ile birlikte savaş alanını analiz edebilir ve stratejik avantajlar sağlayabilir. Zırhının modüler yapısı, farklı durumlara adapte olmasını sağlar. Overwatch’daki Pharah’ı andıran oynanışı ile pek çok oyuncunun oynamaktan keyif alacağı bir kahraman olacak gibi.

The Punisher (Frank Castle)



Marvel Rivals kahramanları arasındaki en acımasız ve vahşi karakter olan The Punisher çeşitli silahlar kullanma konusunda uzmandır. Güçlü silahları ve dayanıklılığı onu tehlikeli bir düşman yapar. Overwatch’daki Soldier 76’ya oynanış olarak çok benzeyen The Punisher hasar çıkarma ve ortalığı birbirine katma konusunda harika bir karakter.

Adam Warlock



En güçlü Marvel karakterlerinden biri olan Adam Warlock’u bir de bu oyunda görün. Kozmik güçlere sahip Adam Warlock, enerji manipülasyonu ve kuantum büyüsü kullanabilir. Kendini ve takım arkadaşlarını iyileştirebilir, düşmanlara güçlü saldırılar yapabilir. Kuantum kozası içinde kendini koruyabilir. Overwatch’ın Mercy’sini bir zamanlar vazgeçilmez bir destek yapan tüm takım arkadaşlarını diriltme büyüsü, Adam Warlock tarafından da yapılabiliyor. Bakalım Overwatch’ta olan ve sonradan kaldırılan bu özellik Marvel Rivals’da ne kadar duracak?

Doctor Strange (Stephen Strange)



Eski beyin cerrahı, şimdi Yüce Büyücü olan Doctor Strange, mistik sanatların ustasıdır. Boyutlar arası seyahat edebilir, illüzyonlar yaratabilir ve güçlü büyüler kullanabilir. Levitasyon pelerini ona uçma yeteneği verir.

Hela



Asgard'ın Ölüm Tanrıçası Hela, karanlık ve ürkütücü güçlere sahiptir. Hel'deki ruhlar üzerindeki kontrolü, onu güçlü bir nekromancer yapar. Hela'nın kılıcı ve boynuzlu tacı, görsel açıdan etkileyici silahlarıdır. Thor'un üvey kardeşi olarak, Asgard mitolojisine dair derin bilgisi oyunda ilginç diyaloglar yaratabilir.

Loki



Fesatlık tanrısı Loki, aldatma ve illüzyon konusundaki uzmanlığıyla öne çıkar. Rakiplerinin görünümünü ve yeteneklerini taklit edebilmesi onu tahmin edilemez bir düşman yapar. Büyü kullanma yeteneği ve zekası, stratejik oyuncular için ideal bir seçim olabilir. Thor'la olan karmaşık ilişkisi ve Asgard tahtına olan tutkusu, oyun içi hikayeye derinlik katabilir.

Jeff the Land Shark



Gwenpool'un evcil hayvanı olan Jeff, sevimli görünümüne rağmen tehlikeli olabilir. Küçük boyutu ve çevikliği, onu zor bir hedef yapar. Keskin dişleri ve saldırgan doğası, düşmanlar için şaşırtıcı bir tehdit oluşturur. Komik ve beklenmedik bir karakter olarak, oyuna eğlenceli bir boyut katar. Marvel Snap’te de fazlasıyla sevilen ve ilgi gören bir karakter olan Jeff en ilginç Marvel Rivals karakterlerinden biri.

Spider-Man (Peter Parker)



Oynaması en keyifli Marvel Rivals karakterlerinden biri olan Spider-Man, olağanüstü çevikliği ve örümcek duyularıyla öne çıkar. Ağ atıcıları sayesinde hızla hareket edebilir ve düşmanları yakalayabilir. Duvarda tırmanma ve ağ ile sallanma yeteneği sayesinde harita üzerinde çok hızlı bir şekilde haraket edebilir, ulaşılamayan yerlere hızlıca konabilir. Savaş başlatma konusunda da etkin bir karakter olan Spider-Man yetenekli ellerde muhteşem işler başarabilir. Oynaması epey zor olsa da son en iyi Marvel Rivals karakterlerinden biri olacağı kesin.

Magneto (Erik Lehnsherr)



Mutant hakları savunucusu ve güçlü bir antagonist olan Magneto, manyetik alanları kontrol edebilir. Metal nesneleri manipüle ederek güçlü saldırılar yapabilir ve kendini koruyabilir. Çevredeki metal yapıları silah olarak kullanabilir. Büyük hasar verme konusunda usta bir Marvel Rivals karakteridir.

Mantis



Empatik güçlere sahip olan Mantis, duyguları manipüle edebilir. Rakiplerini uyutabilir veya zihinsel olarak kontrol edebilir. Ölümcül dövüş sanatları becerileriyle de etkilidir. Galaksinin Koruyucuları'nın bir üyesi olarak, takım dinamiklerine ilginç bir boyut katar. Saf ve masum kişiliği, oyunda komik durumlar yaratabilir.

Peni Parker



SP//dr mech’ini psişik olarak kontrol eden Peni, teknoloji ve biyolojinin mükemmel bir birleşimidir. Mekanik örümceğiyle savaşabilir ve farklı silahlar kullanabilir. Anime tarzı tasarımı, oyuna görsel çeşitlilik katar. Alternatif bir evrenden gelmesi, multiverse temalı hikayeler için potansiyel sunar. Overwatch’daki D.va’ya fazlasıyla benzemektedir.

Hulk (Bruce Banner)



Hulk, öfkesi arttıkça güçlenen bir karakterdir. Bruce Banner formunda zekâsını kullanarak stratejik hamleler yapabilir, Hulk formunda ise devasa yumruklarıyla düşmanları ezebilir. İki form arasında geçiş yapabilmesi, onu çok yönlü bir karakter yapar.

Oynayabileceğiniz tüm Marvel Rivals karakterleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Marvel Rivals karakteriniz kim? En çok hangi Marvel Rivals karakteri ile oynamayı düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.