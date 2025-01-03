Marvel Rivals'ın Yeni Kahramanları Yola Çıktı! İşte Yeni Karakterler

Çıktığı günden bu yana kendisinden övgüyle söz ettirmeyi başaran oyun Marvel Rivals için yeni bir karakter güncellemesi söz konusu olacak. Marvel Rivals’ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Fantastik Dörtlü'nün oyuna dahil edileceği duyuruldu:

Marvel’in ilk ailesini karşılamaya hazır olun. Fragman, 6 Ocak saat 16:00'da yayınlanacak. Kaçırmayın!

Paylaşılan konsept tasarım görsellerine baktığımızda Fantastik Dörtlü grubunun ilk çıktıkları dönemde giydikleri klasik mavi-beyaz kostümleri görüyoruz. Karakterlerin ne zaman yayınlanacağı veya hepsinin birden aynı anda mı geleceği henüz bilinmiyor.

Marvel Rivals Başarılara Doymuyor

Marvel Rivals, 6v6 takım tabanlı, üçüncü şahıs perspektifinden oynanan bir kahraman nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, ilk üç gününde 10 milyon oyuncuya ulaşarak etkileyici bir başlangıç yapmıştı. Oyunun geliştiricisi NetEase, Marvel Rivals’ın Aralık ayında 20 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu.

Adından da anlaşılacağı üzerine Marvel evrenini baz alan oyunda X-Men, Guardians of the Galaxy ve Avengers gibi daha birçok Marvel kahramanıyla oynayabiliyoruz.

Fantastik Dörtlü Eklemesi Ne Zaman?

Fantastik Dörtlü’nün çıkışına dair tek somut bilgi tanıtım fragmanını yayınlanacağı tarih: 6 Ocak 2025.

Siz bu karakterlerin hepsini oyunda görmek ister misiniz? Hangisi favori karakteriniz? Yorumlarda fikrinizi paylaşabilirsiniz!