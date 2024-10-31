102 TL Değerindeki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu: Eğlenceli Oynanış Sunuyor!

Çok sayıda oyuna ve uygulamaya ev sahipliği yapan Microsoft Store'da ücretsiz oyun kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda şehir kurma türünü seven oyuncular için harika bir oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle getirildi.

Lonely Troops tarafından geliştirilen Megapolis 2010 isimli yapım, 2010 yılının eylül ayında piyasaya sürülerek en iyi şehir kurma oyunları arasında yerini aldı. Basit bir oynanışa sahip olan yapım, kendi şehrimizi inşa edip yönetme imkânı sunuyor.

Sims City'e benzerliği ile dikkat çeken oyun, düşük sistem gereksinimi istiyor. Bu sayede eski bilgisayarlarda da sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Kampanyanın 4 gün sonra (4 Kasım) sona ereceğini belirtelim. İşte Steam'de değeri 102 TL'yi bulan oyunu ücretsiz oynamak için yapmanız gerekenler!

Megapolis 2010 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Microsoft Store'u açın.

Megapolis sayfasını görüntüleyin.

görüntüleyin. "Al" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Megapolis Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: DirectX 10.0 uyumlu ekran kartı

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Megapolis oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz şehir kurma oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.