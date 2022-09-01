Genellikle Sandbox yapıya sahip olan şehir kurma oyunları, hayalimizdeki bir şehrin yöneticisi olma imkanını bize tanıyor. Oyun camiasının en köklü türlerinden biri olan şehir kurma oyunlarının birçok başarılı örneği bulunuyor. İşte en iyi şehir kurma oyunları listemiz....

En İyi Şehir Kurma Oyunları

Tropico 6

SimCity 4

Anno 1800

Frostpunk

Surviving Mars

Cities: Skylines

Townscaper

Cities XL

Aven Colony

Tropico 6

Şehir kurma oyunları denildiğinde ilk akla gelen serilerden biri olan Tropico'nun belkide şimdiye kadar çıkardığı en iyi oyunu Tropico 6, birden fazla adayı yönetebilme seçeneği sayesinde serinin kalanından ayrılıyor. Eğer gerçek bir simülasyon arıyorsanız Tropico 6 tam size göre. Oyunda ada yerlilerinin ekonomik taleplerini gözetmeli, mutluluklarını sağlamalı ve dış ülkelerle diplomatik ilişkilerinizi genişletmelisiniz.

SimCity 4

Şehir kurma oyunu tabirini tam anlamıyla yansıtmayı başaran SimCity 4, nostalji sevenlerin uğrak noktası konumunda. Old School olarak nitelendiilebilecek SimCity 4; gerçekçi duran atmosferi, detaylı yönetim imkanı ve oyuncuya sağladığı özgürlük bakımından fazlasıyla iyi bir oyun olarak öne çıkıyor.

Anno 1800

Modern şehirler kurup gökdelenler dikmekten sıkıldınız mı? O zaman Anno 1800 tam size göre! Tarihi şehir kurma oyunları kategorisine bir geri dönüşü içeren oyun, sizi Sanayi Devrimi'nin parladığı yıllara götürüyor. 19. yüzyıl mimarisini etkin bir şekilde yansıtmayı başaran oyun, dönemin politikasını da içeriyor. Ayrıca oyunda şehir kurmanın dışında savaş gibi seçenekler de bulunuyor.

Frostpunk

Klasik şehir kurma oyunları tasarımından sıyrılan bir başka oyun da Frostpunk olarak biliniyor. Steam-Punk bir dünyada geçen Frostpunk, büyük don başlamadan önce yarısı inşa edilmiş durumdaki korunaklı bir şehrin yeniden inşasını konu ediniyor. Hayatta kalma etmeninin etkin bir şekilde yer aldığı oyunda amacınız kışı atlatarak şehri kurtarmak!

Surviving Mars

Dünya artık sizi sıkmaya başladıysa buyrun Mars'ta koloni kurun! En iyi şehir kurma oyunları listemizde diğerlerinden birçok yönde ayrılan Surviving Mars'ta Kızıl Gezegen'in acımasız doğasında koloninizi hayatta tutmanız gerekiyor. Aktif olarak ekibinizin hayatta kalmasını sağlarken bir yandan da genişlemeniz gereken oyunda Mars'ın gizemlerini çözmeye çalışıyorsunuz. Oyun şehir kurma oyunları PC tarafı düşünüldüğünde ilk akla gelen firmalardan biri olan Paradox Interactive tarafından geliştirildi.

Cities: Skylines

Şehir kurma oyunlarına giriş için en iyi tercihlerden biri olarak görülen Cities: Skylines, bazen çok karmaşık bazen de çok basit olabiliyor. Bu türe yeni başlamış oyuncuları rahatlatmak adına koyulan mekanikler, uzman oyuncular için başta kolaylık hissiyatı verse de Cities: Skylines'ın sağlamış olduğu özgürlük hissi, kısa sürede oyun sürecinizi akılda yer eden eğlenceli saatlere dönüştürüyor.

Townscaper

Sade yapısı ve sakinliğiyle dikkat çeken Townscaper, hayalinizdeki şehri kurmanız için elinize tüm imkanları veriyor. Birbirinden farklı binalara, renk seçeneklerine ve basit bir arayüze sahip olan oyun, Switch gibi el konsollarında sıklıkla tercih ediliyor.

Cities XL

İlk çıktığı 2009 yılında en iyi şehir kurma oyunları arasında gösterilen Cities XL, zamanla artık eski havasını kaybetse de tadını bilen oyuncular için hala iyi seçeneklerden biri. Özellikle bu türde çok rastlamadığımız çok oyunculu oynama mekaniğini getiren Cities XL, kullanıcıların devasa gezegen üzerinde kurdukları şehirler üzerinden birbirleriyle ticaret yapmasına olanak sağlıyor.

Aven Colony

Yüksek görsel kalitesiyle dikkat çeken Aven Colony, bizleri Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaklıktaki bir gezegene götürüyor. Oyuncunun görevi ise bu gezegende bir koloni kurarak vatandaşlarının hayatını idame ettirmek. Oyuna oynanış derinliği katan çeşitli özelliklere sahip haritalar, Aven Colony'nin en öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.