Trump ve Musk Etkisi Kripto Borsasını Coşturdu: Bitcoin Rekor Seviyede, Doge %25 Arttı

Kripto para piyasaları, ABD seçimleri tazeyken son dönemlerin en hareketli anlarını yaşıyor. Bitcoin (BTC) yeni bir rekora imza atarken, Dogecoin (DOGE) ise yalnızca bir günde %25’in üzerinde değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

ABD’deki seçimlerde Donald Trump’ın galip gelmesi ve milyarder Elon Musk’ın Dogecoin’e olan desteği, piyasalarda yükselişe neden olan başlıca etkenler arasında yer aldı.

Bitcoin Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde

Bu sabah kripto yatırımcıları yükselişle güne başlarken, Bitcoin yeni zirvelere ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

CoinMarketCap verilerine göre, çoğu kripto varlık değer kazandı. Ancak Ethereum (ETH), beklentilerin altında bir performans sergileyerek yalnızca %6 artış gösterdi ve 2.593 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin ise son 24 saatte %9 oranında yükselerek 74.700 dolar bandına ulaştı. Solana (SOL) %15'lik bir artışla 185 dolar seviyesine çıkarken, Musk’ın desteklediği Dogecoin %25’lik bir değer kazancıyla 0,20 dolar seviyesine ulaştı.