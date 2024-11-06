Donald Trump Yeniden ABD Başkanı Seçildi

ABD'deki seçim heyecanı nihayet sona erdi. 2016-2020 arasında ABD Başkanı oalrak görev yapan Donald Trump ve 2020-2024 arasında Joe Biden hükümetinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kamala Harris arasındaki yarışta yüzü gülen Trump oldu. İşte detaylar!

Anketler Yine Yanıldı, Donald Trump Ezici Bir Zafer Kazandı

ABD seçimlerinde oy sayım işlemi devam ederken ilk sonuçlar kazananı açık şekilde belli etti. Buan göre Donald Trump, başkanlık yarışında temel unsur olan delege sayısında rakibinin oldujça önünde. Oy sayımı hala pek çok eyalette devam etse bile kazanan ve kaybeden taraf şimdiden belli.

Hatta resmi seçim sonuçları öncesinde konuşma yapan Donald Trump, "Amerikan halkına 47. ve 45. başkanınız olarak seçilmenin verdiği olağanüstü onur için teşekkür etmek istiyorum" sözleriyle seçim zaferini ilan etti. Harris cephesinde ise kutlama beklentisi yerini gözyaşına bıraktı.

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