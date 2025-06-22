Simülasyon Oyuncuları Buraya: Xbox Game Pass Destekli VR Geliyor!

Xbox ile Meta’nın ortaklaşa geliştirdiği ve Xbox markasını taşıyan bir sanal gerçeklik gözlüğünü yakında tanıtacağına dair söylentiler bir süredir gündemdeydi. Bu söylentiler, geçtiğimiz gün ortaya çıkan ilk görsel sızıntıyla birlikte büyük ölçüde doğrulanmış oldu.

X platformunda kısa bir süre önce paylaşılan bir gönderide, “Meta Quest 3S Xbox Edition” adını verilen yeni sanal gerçeklik başlığının kutusuna yer verildi. Her ne kadar söz konusu paylaşım dakikalar içerisinde silinse de cihaza ait görsel teknoloji gündemine oturmayı başardı.

Meta Quest 3S Xbox Edition Neler Sunuyor?

Cihazın sızdırılan kutusu, yeni VR'ın “Meta 3S Xbox Edition” adıyla piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Kutunun sağ alt köşesinde hem Meta Quest hem de Xbox logoları yer alıyor. Cihazın tasarımı ise dikkat çekici. Meta'nın alıştığımız siyah renkli Quest gövdesinin etrafını Xbox’ın ikonik yeşil tonuna sahip hatların sardığını görüyoruz.

Sızıntının ardından cihazla ilgili daha fazla bilgi de gün yüzüne çıktı. İddialara göre yeni VR, 399 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak ve üç aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğiyle birlikte gelecek. Cihazın resmi tanıtımı 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıca cihazın 128 GB’lık bir depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor.

Bu ürün, Microsoft’un Xbox ekosistemini daha geniş platformlara açma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor. Hatırlarsanız şirket geçtiğimiz haftalarda ASUS iş birliğiyle geliştirilen ve Windows 11 işletim sistemiyle çalışacak yeni taşınabilir oyun cihazı Xbox ROG Ally’i de resmen duyurmuştu. Meta Quest 3S Xbox Edition da bu stratejinin sanal gerçeklik alanındaki yansıması olabileceğini düşünüyoruz.

Peki siz yeni Meta Quest 3S Xbox Edition hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...