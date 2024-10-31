VR (sanal gerçeklik) cihazı denilince son dönemde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Meta Quest 3’e özel olarak oyunlar çıkmaya devam ediyor. Pek çok oyuncu sırf Meta Quest 3’teki özel oyunları oynayabilmek için bu cihazı satın almak istiyor. Eğer halihazırda Meta Quest 3 sahibiyseniz ya da bu cihazı satın almak istiyorsanız bu yazımız tam size göre. Sizler için en iyi Meta Quest 3 oyunlarından bahsettik.

Daha öncesinde en iyi sanal gerçeklik (VR) oyunlarından oluşan bir liste yapmıştık ancak o çok daha kapsayıcı ve genel bir içerikti. VR cihazlarında oynanabilecek hemen hemen her oyuna değinmiştik.

Bu listemizde ise spesifik olarak Meta Quest 3’e özel olarak geliştirilen ya da Meta Quest 3’te oynaması daha keyifli olan oyunlara değineceğiz. Meta Quest 3 kendine özel oyunları ve el takibi gibi cihaza has özellikleri ile çok daha farklı bir oyun deneyimi sunduğu için Meta Quest 3 oyunlarına ayrıca değinmek gerekiyor diye düşündük.

Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi Meta Quest 3 Oyunları

Creed: Rise to Glory - Championship Edition

Assassin's Creed Nexus VR

Arizona Sunshine Remake

Batman: Arkham Shadow

Tetris Effect: Connected

Unplugged - Air Guitar

Eleven Table Tennis

Resident Evil 4 VR

Asgard's Wrath 2

Paradiddle

Bu oyunları Meta Quest 3s cihazınızda da oynayabilirsiniz ancak en iyi deneyim için Meta Quest 3 tavsiye ediyoruz.

Creed: Rise to Glory - Championship Edition

Eğer Meta Quest 3’te yüksek eforlu bir boks oyunu arıyorsanız Creed: Rise to Glory - Championship Edition’a muhakkak bir bakmanızda fayda var. Boksör olma hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve bu uğurda ter dökebileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan bu yapıma muhakkak göz atın.

Assassin's Creed Nexus VR

Assassin's Creed serisini VR ile buluşturan bu oyun eminiz ki pek çok kişinin ilgisini çekecektir. Özellikle de Assassin's Creed serisinin pek çok oyununu oynamış olan kişiler bu yapımı kaçırmamalı. Mükemmel bir oyun olmasa da VR’da bir Assassin's Creed oyunu deneyimlemek son derece güzel. Ezio, Kassandra ve Connor olarak yepyeni görevlere daldığımız bu yapımı Meta Quest 3 sahipleri kesinlikle oynamalı.

Arizona Sunshine Remake

Arizona Sunshine ve Arizona Sunshine 2, “VR’da zombi vurmaca” türünün en başarılı temsilcileridir. Hem aksiyon hem de fizik bakımından son derece tatminkar oyunlar olan bu iki serinin ilki remake versiyonuna kavuştu. VR teknolojileri çok hızlı geliştiği için 2016 yılında çıkmış olan Arizona Sunshine, 2024 yılında remake versiyonuna kavuştu.

Batman: Arkham Shadow

Meta Quest 3s sahiplerinin ücretsiz olarak edinebileceği bu oyun Meta Quest 3 sahiplerinin de kesinlikle deneyimlemesi gereken bir yapım. Meta Quest 3s’i tanıtmak ve öne çıkarmak için geliştirilen ve “VR sattıran oyun” olmak için dizayn edilen bu yapım belki de en iyi Batman oyunlarından biri.

Gerçekten Batman gibi hissedeceğiniz bu oyun klasik Arkham serisini hem çok güzel bir şekilde devam ettiriyor hem de orijinal oyunlara sadık kalıyor. Her Meta Quest 3 ve 3s sahibinin oynaması gereken bu oyun sadece en iyi VR oyunlarından değil belki de en iyi aksiyon/gizlilik oyunlarından bir tanesi.

Tetris Effect: Connected

VR’da Tetris oynamak mı? Eminiz ki pek çok kişiye bu durum saçma geliyordur ancak öyle değil. Tetris Effect: Connected, bambaşka bir Tetris deneyimi vadediyor. Görsel efektleri ve canlı yapısı ile Tetris gibi basit bir oyunu bile son derece farklı kılmayı başaran bu oyun kesinlikle VR cihazında deneyimlenmesi gereken bir yapım. Özellikle karmaşık yapılı VR oyunlarına henüz hazır değilseniz Tetris Effect: Connected sizin için iyi bir başlangıç olabilir.

Unplugged - Air Guitar

Meta Quest 3 oyunları içerisindeki belki de en sıra dışı oyunlardan biri olan Unplugged - Air Guitar ile bambaşka bir ritim oyunu sizleri bekliyor. Eğer ellerinizle sürekli gitar çalıyormuş gibi yapanlardansanız bu oyun tam size göre. Parmak hareketlerinizi en iyi şekilde algılayan bu oyun hiçbir harici donanıma ihtiyaç duymadan gitar çalmanızı sağlıyor.

Pek çok müzik severin hayallerini gerçekleştirebileceği ve gitar çalma hissini alabileceği bu yapımı özellikle de rock/metal dinleyenlere tavsiye ediyoruz. Çok güzel zaman geçireceğinize eminiz.

Eleven Table Tennis

Gerçek masa tenisinden bile daha iyi olan Eleven Table Tennis ile artık her yerde bu sporu yapabileceksiniz. Meta Quest 3 oyunları içerisindeki fizik bakımından belki de en iyi yapım olan Eleven Table Tennis ile gerçekten raket tutuyormuş ve plastik bir topa vuruyormuş gibi hissedeceksiniz.

Hem VR hem de AR olarak oynayabileceğiniz bu yapımda kendinizi gerçekten masa tenisi oynuyormuş gibi hissedeceksiniz. Eğer evinizde masa tenisi oynayacak kadar yeterli alan varsa Meta Quest 3’ün nimetlerinden faydalanmak için en iyi oyunlardan biri Eleven Table Tennis’tir diyebiliriz.

Resident Evil 4 VR

Orijinal Resident Evil 4’ü Meta Quest 3’te oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Meta Quest 3 oyunları içerisinde son derece özel bir yeri olan korku oyunlarının en bilineni tabii ki de Resident Evil 4 VR. Resident Evil 4 Remake sonrası bir de orijinal oyunu oynamak istiyorsanız ancak size çok eski geliyorsa modernleştirilmiş oynanışı ile Resident Evil 4 VR’ı deneyebilirsiniz.

Asgard's Wrath 2

Meta Quest 3 oyunları denilince akıllara gelen ilk yapım olan Asgard's Wrath 2 uzun soluklu ve eğlenceli bir yapım. Meta Quest 3’ün çıkış oyunlarından biri olan Asgard's Wrath 2, bu cihaza sahip olan herkesin ya oynadığı ya da oynayacağı oyunlardan bir tanesi.

Asgard's Wrath 2 hem görsel hem de oynanış anlamında oldukça iyi bir oyun. Meta Quest 3 cihazını sattırması beklenen oyun olarak çıkış yapan Asgard's Wrath 2’yi muhakkak oynayın.

Paradiddle

Kendi evinizin konforunda davul mu çalmak istiyorsunuz? Hem de davul olmadan? Paradiddle ile bunu yapmak mümkün. Evinizin içerisine sanal davullar oluşturup, dilediğiniz gibi pozisyonlayıp, ayarlayıp çalabildiğiniz bu oyun ile hem davul çalmayı öğrenebilirsiniz hem de dilediğiniz şarkıları çalabilirsiniz. Davul çalmayı öğrenmek istiyor fakat herhangi bir sebepten ötürü bu isteğinizi gerçekleştiremiyorsanız Paradiddle’a muhakkak bir göz atın.

En iyi Meta Quest 3 oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu yapımlardan hangilerini oynadınız? Meta Quest 3 oyunları içerisindeki favori yapımınız hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.