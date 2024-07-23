Xbox Series S Özellikleri Neler? 2024'te Satın Alınır mı?

Xbox Series S özellikleri ve fiyatı, bütçe dostu konsol satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen bu konsol neler sunuyor?

Microsoft, 2020 yılının kasım ayında Xbox Series X ve Xbox Series S isimli iki farklı konsol modeli tanıttı. Series X güçlü donanımıyla öne çıkarken Series S ise ucuz Xbox konsolu olarak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xbox Series S Özellikleri

İşlemci : Özel sekiz çekirdekli AMD Zen 2 3.6 GHz

: Özel sekiz çekirdekli AMD Zen 2 3.6 GHz GPU : 1,565 GHz hızında özel RDNA 2 GPU

: 1,565 GHz hızında özel RDNA 2 GPU Grafik İşleme Gücü : 4 TFLOPs

: 4 TFLOPs Bellek : 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu

: 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu Bellek Bant Genişliği : 224 GB/sn hızında 8 GB, 56 GB/sn hızında 2 GB

: 224 GB/sn hızında 8 GB, 56 GB/sn hızında 2 GB Dahili Depolama : 512 GB / 1 TB

: 512 GB / 1 TB Oyun Çözünürlüğü : 1440p (4K'ya yükseltme özelliği)

: 1440p (4K'ya yükseltme özelliği) Ağırlık : Yaklaşık 1,9 kg

: Yaklaşık 1,9 kg Xbox Velocity Architecture desteği

Quick Resume

Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği

Konsolun en önemli özelliklerinin başında Quick Resume geliyor. Bu özellik sayesinde birden fazla oyun arasında çok hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapabilmenize imkân tanıyor. Böylece oyunu oynamak için bir süre beklemenize gerek kalmıyor.

Xbox kontrolcüsü üzerinden ekran görüntüsü alma imkânı da bulunuyor. Oyun esnasında yalnızca bir tuşa basarak o ana ait ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Peki, Xbox Series S ne kadar fiyata satılıyor?

Xbox Series S Fiyatı

İthalatçı garantili Series S modelinin 512 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 699 TL civarında fiyata bulunabiliyor. Microsoft Türkiye garantili Series S (512 GB) ise 14 bin 999 TL civarı fiyata satılıyor.

Series S isimli konsolun 1 TB depolama alanına sahip sürümü 19 bin TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Xbox Series S 2024'te Satın Alınır mı?

Uygun fiyatlı konsol satın almak istiyorsanız ve FPS takıntınız yoksa Xbox Series S modelini tercih edebilirsiniz. 512 GB ve 1 TB dahil olmak üzere iki farklı sürüm sunan Series S, elbette çok güçlü değil ancak uygun fiyata konsol deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Diğer yeni nesil konsollara kıyasla daha düşük fiyata bulunabilen Series S, Game Pass avantajını da beraberinde getiriyor. Game Pass kütüphanesinde yer alan oyunlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenizi sağlayacaktır.

Aylık belirli bir ücret karşılığında Game Pass'e abone olarak kütüphanede yer alan yüzlerce oyuna erişebilirsiniz. Bu oyunlar arasında A Way Out, EA SPORTS FC 24, It Takes Two, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 ve daha pek çok popüler yapım da bulunuyor.

Bütçeyi biraz artırabilirseniz Xbox Series X veya Playstation 5 konsolunu satın alabilirsiniz. Böylece oyunları 4K çözünürlükte, yüksek performansta çalıştırabilirsiniz. Bu da daha kaliteli grafikler eşliğinde oyun oynamanıza olanak tanır.

Kısıtlı bütçeniz varsa Series S de oldukça avantajlıdır. Bu konsol üzerinden çok sayıda oyun oynayabilirsiniz.

Ucuz konsol Xbox Series S hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.