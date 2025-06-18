Xbox Duyurdu: "Yeni Oyun Konsolu Bu İşlemciye Sahip Olacak!"

Microsoft bünyesindeki ünlü konsol ve oyun üreticisi Xbox, son olarak Series X/S modellerini piyasaya sürmesinden 5 yıl sonra yeni nesil oyun konsolu için çalışmalara başladı. Yeni cihazıyla birlikte konsol serisinde radikal değişikliklere gideceği bilinen şirket, kısa bir süre önce yeni nesil oyun konsolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Xbox Başkanı Sarah Bond, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama şirketin yeni konsolu için AMD ile iş birliğine gideceğini duyurdu. Buna göre yeni konsol AMD marka işlemci ve GPU'dan güç alacak.

AMD, Yeni Nesil Xbox Konsolları İçin Silikon Çipler Üretecek

Xbox tarafından paylaşılan videoda konu hakkında açıklamalarda bulunun Sarah Bond, şirketin AMD ile uzun vadeli bir anlaşma sağladığını belirtiyor. Bond'un açıklamalarına göre AMD, yakın gelecekte piyasaya sürülecek pek çok Xbox cihazı için yeni silikon çipler geliştirecek. Şirket konsol çalışmalarının yanı sıra, uzun bir süredir geliştirildiği söylenen yeni Xbox tabanlı bulut oyun platformu için de AMD'den yardım alacak.

Başkan Bond, yaptığı duyurda yeni Xbox konsoluna dair bazı ipuçları da verdi. Buna göre Xbox, yeni cihazlarıyla birlikte artık sadece tek bir cihaza veya mağazaya bağlı kalmayan, çok daha esnek ve çok platformlu bir yapıda geliştirilecek. Nitekim daha öncesinde ortaya atılan iddialar yeni Xbox konsolunun Steam gibi üçüncü taraf oyun platformlarını da destekleyeceğini işaret ediyordu.

Yeni Konsolun Fiyatı 1000 Doların Üzerinde Olabilir

Yapılan açıklamalar ve ortaya çıkan sızıntılar doğrultusunda, yeni nesil oyun konsolu oldukça güçlü özelliklere sahip olacak ve oyunculara cazip bir ekosistem sunacak gibi görünüyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise fiyat konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor.

Xbox Başkanı Sarah Bond’un açıklamalarının ardından X platformunda konuşan bazı kaynaklar, hem üst düzey donanım özelliklerine sahip hem de birden fazla platformu destekleyecek bir konsolun Microsoft’a ciddi bir maliyet yaratabileceğini dile getiriyor. Aktarılanlara göre, şirket bu nedenle yeni konsolunu 1.000 doların üzerinde bir fiyatla piyasaya sürebilir.

Bu iddiaların ne kadar gerçeklik payı taşıdığı henüz netleşmiş değil. Ancak yeni Xbox konsolu ne kadar yenilikçi ve güçlü olursa olsun, eğer rekabetçi bir fiyat politikası izlenmezse başarıya ulaşması zor olabilir. Nitekim geçtiğimiz dönemde tanıtılan ilk yeni nesil konsollardan biri olan Switch 2, 450 dolarlık fiyat etiketi nedeniyle birçok oyuncu tarafından pahalı bulunmuştu.