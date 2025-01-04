Meta’nın Deneysel Yapay Zeka Hesapları, Tepkilerin Ardından Kaldırıldı

Meta, iki sene önce "yapay zekalı" profiller özelliğini hayata geçirdi. Kullanıcılar, bu yapay zekalı araçları kendi hesaplarını yönetir gibi kullanabiliyordu. Ancak gelen tepkiler Meta'nın kontrol ve tahammül sınırlarının fazlasıyla üstüne çıkınca şirket bu projeyi rafa kaldırma kararı aldı.

Etnik Kimlik Manipülasyonu

Meta’nın yapay zeka karakterlerinden biri olan ve Instagram’da “Proud Black queer momma of 2” (gururlu siyah queer iki çocuk annesi) olarak tanıtılan "Liv" hesabı, olayların merkezindeydi. Hesap, Meta tarafından yönetildiğini açıkça belirtiyordu. Ancak, hesabın yayınladığı yapay zeka destekli görseller ve kimlik temsilleri, birçok kullanıcının öfkesini tetikledi.

Washington Post yazarı Karen Attiah, "Liv" ile sohbet ederek botun arkasındaki süreçleri sorguladı. Sohbet sırasında Liv, ekibinde siyah çalışanların bulunmadığını ve bu durumun kendisini yanlış ve saygısız bir temsil haline getirdiğini ifade etti.

Attiah, baskıcı sorularına devam ederek botu test etti ve programlanmış etnik kimliklerinin nasıl manipüle edildiğini de ortaya çıkardı. Örneğin, bot "tarafsız kimlik" olarak beyaz bir varsayıma dayandığını belirtti ki bu botun baştan itibaren önyargılı bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlıyor.

Meta'nın Savunması: Sadece Test Ettik

Olayların ardından Meta, bu yapay zeka hesaplarını hızla platformlardan kaldırdı. Şirketin sözcüsü Liz Sweeney, bu botların “AI karakterleriyle yapılan erken bir deneyin parçası” olduğunu söyledi ve gelecekteki planlarının bu hesaplarla doğrudan bağlantılı olmadığını belirtti.

Ancak, botların gelen soruları yanıtlamakta zorlandığı ve daha büyük sosyal tartışmaları tetiklediği bir durumda böyle projelerin geniş çapta benimsenmesi oldukça riskli gibi. Özellikle de kullanıcıların kendi yapay zekalarını oluşturabileceği bir sistemde daha büyük tartışmaların ilk kıvılcımların alevlenebilir.

Sonuç olarak bu projenin elle tutulur bir yanı yok. Meta projeyi şimdilik rafa kaldırdı, gelecekte tekrar ele alır mı kesin bir şey söylemek zor ama alacaksa bile ince eleyip sık dokuyarak her kodu özenle işlemesi gerekecek, orası kesin.