Yapay zeka dünyasında her şey baş döndürücü bir hızla ilerliyor. ChatGPT'nin interneti kasıp kavurmasıyla başlayan bu yolculukta artık Gemini, Claude ve DeepSeek-V3 gibi yeni oyuncular sahne alıyor.

Çinli DeepSeek AI şirketi tarafından geliştirilen DeepSeek-V3, açık kaynaklı bir dil modeli olarak adından söz ettiriyor. Hem yüksek performansı hem de maliyet verimliliğiyle dikkat çeken model ilgi çekmeye devam ediyorsa da enteresan bir kimlik karmaşasıyla gündeme gelmekten kendini alamadı.

Güçlü özelliklerine rağmen DeepSeek-V3'ün kullanıcılar tarafından fark edilen tuhaf bir davranışı var: Kendisini ChatGPT zannediyor.

Örneğin, "Hangi modelsin?" diye sorulduğunda, "ChatGPT, GPT-4 mimarisine dayalı bir modelim." cevabını verdiği görülmüş. Bu durum, yapay zeka dünyasında kimlik karışıklığı olarak adlandırılıyor.

Buna benzer bir sorun Gemini-Pro adlı modelde de görülmüştü. Model, Çince sorularda kendisini Baidu'nun Wenxin'i olarak tanıtmıştı.

Araştırmacılar, bu kimlik karışıklığının kaynağının modelin eğitim verileri olduğunu düşünüyor. Görünüşe göre DeepSeek-V3, eğitimi sırasında ChatGPT tarafından üretilmiş metinlere erişmiş ve bu verileri kullanarak yanlış bir şekilde kendisini ChatGPT ile özdeşleştirmeye başlamış.

This actually reproduces as of today. In 5 out of 8 generations, DeepSeekV3 claims to be ChatGPT (v4), while claiming to be DeepSeekV3 only 3 times.



