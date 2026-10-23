Metro 2033 ve Last Light Redux Yenilendi: 4K, DLSS, FSR ve Sınırsız FPS Geldi

Metro 2033 Redux ile Metro Last Light Redux'ın ücretsiz Metro Redux yeni nesil güncellemesi 22 Ekim 2026'da PC'ye geldi. Deep Silver ve 4A Games'in hazırladığı güncelleme PS5 ve Xbox Series X|S'e 29 Ekim'de ulaşacak; iki oyun da Steam Türkiye'de 5 Kasım'a kadar tanesi 1,49 dolardan satışta.

Metro Redux Güncellemesi PC'ye Neler Getirdi?

Steam'de yayımlanan resmi yama notlarına göre güncelleme, saniyedeki kare sayısını (FPS) donanımın izin verdiği kadar serbest bırakıyor ve 4K monitörlerde 4K çözünürlük sunuyor. Güncelleme her ekran kartında çalışan 4A TSR (Temporal Super Resolution), NVIDIA'nın DLSS'i ve AMD'nin FSR'ı olmak üzere 3 ölçekleme teknolojisini de oyunlara getiriyor. Ekran uzayı küresel aydınlatma (SSGI), artırılmış geometri ayrıntısı ve 4K doku desteği de yeniliklerin arasında.

Yama oyuncuların yıllardır bildirdiği sorunları da gideriyor. 1600x1200 gibi eski değerlerle sınırlı kalan çözünürlük listesine 1440p ve 4K geldi; Steam Cloud'un kayıt yüklememesi, Steam sürümünün DualSense'i tanımaması ve yeni AMD kartlarda görülen siyah ekran da düzeltildi. Windows 11, AMD kartlar ve yüksek yenileme hızlı ekranlarda kararlılığı iyileştiren 4A Games, farenin yatay ve dikey hassasiyetini eşitleyip Advanced PhysX'i varsayılan olarak açtı.

Stüdyo Metro 2033 Redux'ta D6 bölümündeki mekanizmaların çalışmaması ve final ara sahnesinin oynamaması, Last Light Redux'ta The Garden'daki ayı savaşında ilerlemeyi engelleyen hata ve Khan ek paketindeki takılma sorununu da düzeltti. Yeni gereksinimleri karşılamayan bilgisayarlar için Steam ve GOG'da açılan "legacy" beta dalları, oyunların eski sürümüne dönmeyi mümkün kılıyor.

Yama notlarıyla birlikte açıklanan yeni en düşük gereksinimler Windows 10 ya da 11, Intel Core i5-4690 ya da AMD Ryzen 3 1200, 4 GB RAM ve GTX 750 Ti ya da Radeon R7 260X olarak sıralanıyor. Önerilen sistemde Intel Core i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600, 8 GB RAM ve GTX 1660 ya da Radeon RX 590 bulunuyor. İki oyun da 20 GB boş alan istiyor.

PS5 ve Xbox Sürümleri Ne Zaman Geliyor?

PS5, PS5 Pro ve Xbox Series X|S için hazırlanan yerel sürümler, Microsoft Store sürümüyle birlikte 29 Ekim'de çıkacak; Japonya'daki konsol sürümleri kasıma kaldı. Konsollarda gerçek 4K/60 FPS ya da ölçeklenmiş 4K/120 FPS seçenekleri bulunacak, 120 FPS için uyumlu bir ekran gerekiyor. Hangi modun hangi konsolda çalışacağını şirket açıklamadı.

Oyunlar PS5 Pro'da Sony'nin yapay zeka destekli görüntü büyütme teknolojisi PSSR'yi, Xbox Series X'te ise 4A'nın ölçekleme ve kenar yumuşatma çözümü TSR'yi kullanacak. DualSense'in uyarlanabilir tetiklerini ve Xbox kumandasının Impulse Triggers özelliğini destekleyecek oyunlar, Xbox'ta uzamsal ses de sunacak. Xbox Play Anywhere desteği sayesinde Xbox ya da Microsoft Store'dan bir kez alınan kopya, hem konsolda hem Windows'ta açılabilecek.

Yayıncı PLAION'un destek sayfasındaki sıkça sorulan sorular (SSS) bölümü, ücretsiz güncellemenin Redux sahiplerinin çoğuna açık olduğunu, bazı sürümlerin uyumlu olmayabileceğini ve bunun platformdan kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Gematsu ve GamingBolt, PS4 ve Xbox One sahiplerinin de yeni sürüme ücretsiz geçebileceğini yazıyor. Kapsam dışında kalan sürümler ve disk kopyalarının durumu da belli değil.

Yama notlarında Microsoft Store sürümündeki eski kayıtların güncel sürüme taşınmadığını belirten stüdyo, bu oyunculara yeni bir oyun başlatmayı öneriyor. Bölüm seçimi menüsünün bütün bölümleri açtığını ve her bölümün varsayılan ekipmanla başlatılabildiğini de not düşen 4A Games, PS4'teki kayıtların PS5 sürümüne taşınıp taşınamayacağına dair bilgi vermedi.

Güncelleme Oyunları Baştan mı Yapıyor?

Deep Silver, güncellemenin tam bir remaster ya da yeniden yapım olmadığını, özgün Redux deneyimini ve estetiğini koruduğunu belirtiyor. PLAION'un SSS bölümüne göre güncelleme PC'de de konsolda da ışın izleme getirmiyor ve oyunlar 4A Engine'in güncel sürümüne taşınmadı. Şirket ışın izlemenin görüntü işleme altyapısını köklü biçimde yeniden ele almayı gerektirdiğini ve ekibin bugünlerde Metro 2039 üzerinde çalıştığını söylüyor.

Dünya genelindeki satışı 50 milyonu geçen serinin yeni oyunu Metro 2039, 4 Şubat 2027'de çıkacak. Metro 2039'un fragmanı nisanda yayımlanmıştı. Deep Silver hesabını Metro Exodus, 2033 Redux ya da Last Light Redux'a bağlayan oyuncular özel bir çizgi roman alıyor ve her oyun için Metro 2039 çekilişine bir katılım hakkı kazanıyor.

Metro Redux Oyunları Türkiye'de Kaça Satılıyor?

Steam Türkiye'de normalde 14,99 dolar olan Metro 2033 Redux ve Metro Last Light Redux, 5 Kasım'a kadar yüzde 90 indirimle 1,49 dolardan satışta. Bu da güncel kur ile birlikte 74 TL'ye denk geliyor. Aynı oyunların ABD fiyatı da 19,99 dolardan 1,99 dolara indi.

PlayStation Store Türkiye'de iki oyunu ve bütün ek paketlerini bir araya getiren PS4 paketi Metro Redux 1.049 TL. Eylülden beri PlayStation Plus Deluxe'ün klasikler kataloğunda bulunan paketi, bu aboneliğe sahip oyuncular ek ücret ödemeden oynayabiliyor. PS5 sürümü için ayrı bir ürün ve fiyat henüz listede görünmüyor.

Oyunlarda Türkçe dil desteği yok. Steam'deki dil seçenekleri İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Çekçe, Felemenkçe, Lehçe, Rusça ve Ukraynaca ile sınırlı. Türkçe dil desteğiyle geleceği nisanda belli olan Metro 2039'un Steam sayfasında da Türkçe arayüz ve altyazı listeleniyor.

Editörün Yorumu

Steam Türkiye fiyatı 52,49 dolar olan Metro 2039 gelmeden önce seriyi tanımak isteyen PC oyuncusu için iki oyunu toplam 2,98 dolara, yani yaklaşık 148 TL'ye veren bu indirimden daha uygun bir başlangıç olacağını sanmıyorum. Konsolda durum farklı: Deluxe abonesi değilseniz 1.049 TL'lik paketi, 29 Ekim'de gelecek PS5 sürümünün performansı görülmeden almamanızı öneririm. Öte yandan Türkçe seçeneğin olmaması, hikâyesi yoğun bu oyunlarda İngilizcesi zayıf oyuncuyu zorlayabilir.