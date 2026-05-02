Yeni Metro Oyunu Daha Çıkmadan Rekor Kırdı! Herkes Bunu Konuşuyor

Efsane Metro oyun serisi, son zamanlarda yeni halkası Metro 2039 ile gündemde. Oyun dünyasının merakla beklediği yapımla ilgili şimdi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyuncuların ne kadar ilgi gösterdiğini net şekilde ortaya koyan bu gelişmeyle birlikte Metro 2039’un kaç kişi tarafından istek listesine eklendiği belli oldu. İşte ayrıntılar...

Metro 2039 Kaç Kişi Tarafından İstek Listesine Eklendi?

4A Games ve Deep Silver imzası taşıyan Metro 2039, kısa süre önce yapılan açıklamaya göre tüm platformlarda 1 milyon istek listesini aştı. Bu da oyunun büyük bir heyecanla beklendiğini açıkça gösteriyor. Bu arada oyunun 16 Nisan’da Steam, Epic Games Store, Xbox Store ve PlayStation Store sayfalarının açıldığını belirtelim. Yani Metro 2039, bu platformlarda henüz bir ay dolmadan toplam 1 milyon istek listesine ulaşmayı başardı.

Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Metro 2039, 1 milyon istek listesine ulaştı. Oyunun duyurulmasından bu kadar kısa bir süre sonra bu dönüm noktasına ulaşmış olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. İnanılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz. Bu kış sizi Metro’ya davet etmek için sabırsızlanıyoruz."

Metro 2039 Neden Çok İlgi Görüyor?

Metro 2039’un bu kadar büyük bir merakla beklenmesinin en önemli nedeni serinin bugüne kadar yakaladığı başarı. Önceki Metro oyunları güçlü hikâye anlatımı ve etkileyici atmosferiyle oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Bu nedenle oyuncular, Metro 2039’dan da benzer hatta çok daha yüksek bir deneyim sunmasını bekliyor.

Metro 2039 Ne Zaman Çıkacak?

Metro 2039 için şu an belirlenmiş resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Oyun dünyasındaki güvenilir kaynaklar ise 2026’nın sonlarını ya da 2027’nin başlarını işaret ediyor. Yani oyunun çıkışı için önümüzde hâlâ uzun bir süre var. Firmanın yakın zamanda resmi tarih duyurusu yapması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası Metro 2039’un daha çıkmadan bu kadar büyük ilgi görmesi beni pek şaşırtmadı. Şimdiye kadar Metro serisinden hiçbir oyun oynamamış olsam da sunduğu atmosfer ve güçlü hikâye anlatımıyla oyuncular tarafından çok sevildiğini biliyorum. Bu doğrultuda Metro 2039 için de beklentilerimin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim.