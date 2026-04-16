ASIN BAYRAKLARI: Metro 2039 Türkçe Geliyor

Yaklaşık yedi yıldır yeni bir ana seri Metro oyunu göremiyoruz. Bugün yapılacak olan tanıtım ile Metro 2039 hakkındaki ilk detayları öğreneceğiz. Ancak bunun öncesinde müjdeli bir haber geldi ve oyunu kendi dilimizde oynayabileceğimiz duyuruldu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Metro 2039 Türkçe Mi Olacak?

Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere, son dönemde oyunlarda Türkçe dil desteğinin sağlanması konusunda büyük çabalar var. Mustafa Kadir liderliğindeki Türkçe Oyun Seferi tarafından icra edilen özverili çalışmalar ile Atomic Heart II, Resonance: A Plague Tale Legacy, The Blood of Dawnwalker, 007 First Light, CONTROL Resonant ve daha birçok oyunu kendi dilimizde oynama şerefine nail olacağız. Eğer son dakika golü yemezsek, listede bugün TSİ 20:00 sıralarında Xbox First Look kapsamında tanıtılacak olan Metro 2039 da yer alacak.

Yakın bir zaman önce sosyal medya üzerinden heyecan verici bir gelişmeyi paylaşan Kadir, Deep Silver yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin sonucunda Türkçe dil desteğinin % 99 ihtimalle olumlu sonuçlanacağını müjdeledi. Bu da, Metro serisinden ilk kez bir oyunu kendi dilimizde oynayabileceğimiz anlamını taşıyor.

Geliştiriciliğini 4A Games stüdyosunun yaptığı Metro serisi, başka anlattığı hikayeler olmak üzere, sunduğu atmosfer ve hissettirdiği duygular ve verdiği mesajlar ile de öne çıkıyor. Elbette bu noktada yerel dilde oynamanın da kritik bir rol oynadığını da söyleyebiliriz.

Her ne kadar Metro 2039 için Türkçe dil desteği müjdesi verilmiş olsa da süreçte küçük bir belirsizliğin olduğunu söylemeden geçmeyelim. Öyle ki Türkçe dil desteğinin ilk günden mi sunulacağı, yoksa sonradan mı ekleneceği bilinmiyor. Ancak öyle veya böyle, desteklenen diller arasına katılmasından kısa bir süre sonra aktif olacağına şüphe yok.

Sadece Metro 2039 değil, oyunların Türkçe dil desteği kazanması konusunda oyuncu topululuğunun büyük etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu etkiyi bir adım öteye taşıyan da birebir iletişimler oluyor. Çünkü, geliştirici ve yayıncı tarafından ne denli yoğun bir isteğin olduğu net şekilde görülebiliyor.

Editörün Yorumu

Benim de çok sevdiğim bir seri olan Metro için hem yeni oyunun artık tanıtılacak oluşu ve bir de üstüne bu haber, tam anlamıyla bayram havası estirdi. Taleplerimizin karşılık bulması ve birçok büyük bütçeli oyunu kendi dilimizde oynayabilecek olmamız, muazzam seviyede gurur verici bir tablo. Umarım gelecekte böyle haberler almaya devam ederiz.

Diğer yandan Metro 2039 ile bizlere nelerin sunulacağını da çok merak ediyorum. Metro Exodus sonrasında nasıl bir vizyon belirlendi, hangi final esas alınacak, Artyom ile yeniden buluşacak mıyız? Kafamızda birçok deli soru var. Yakın bir zaman önce Metro serisinin yazarı da yeni oyunun serinin en karanlık atmosfere sahip olanı olacağını söylemişti. Kim bilir 4A Games neler planladı? Yakın bir zamanda her şeyi öğreneceğiz.