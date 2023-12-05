Metro 2033 Redux indirin ve nükleer felaket sonrası hayatta kalmaya çalışın. Başkalaşım geçirmiş vahşi yaratıklarla ve insanlarla mücadele edin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Metro 2033 Redux 2014 yılında yayınlandı. İlk kez 2010 yılında çıkan oyunun elden geçirilmiş, yenilenmiş bir versiyonu olan Metro 2033 Redux, Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin aynı adlı romanından uyarlanan bir FPS oyunudur.

Nükleer kıyamet sonrası Rusya’da hayatta kalmaya çalıştığımız bu oyun atmosferi ve gerilim dolu anları ile sizi etkileyecek bir yapımdır. Yeryüzünün radyasyondan ve zehirden dolayı erişilemez olduğu bu dünyada insanlık metro istasyonlarında yaşamak zorunda kalmıştır.

Artyom isimli genç bir adamı kontrol ettiğimiz bu oyunda amacımız polis habercisi Hunter'ı kurtarmak. Mutant yaratıklarla ve art niyetli insanlarla dolu bu dünyada hayatta kalmaya ve görevimizi yapmaya çalışıyoruz.

Metro 2033 Redux İndir

Siz de hemen Metro 2033 Redux indirin ve hayatta kalmaya çalışın. Yenilenmiş bu oyun ile en iyi Metro 2033 deneyimini elde edeceksiniz.

Metro 2033 Redux Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista, 7 ya da 8 (sadece 64-bit)

: Windows Vista, 7 ya da 8 (sadece 64-bit) İşlemci : Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU ya da daha iyisi)

: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU ya da daha iyisi) Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu ekran kartları (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250, vs)

: DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu ekran kartları (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250, vs) DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Sadece 64-bit