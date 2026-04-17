Efsane Metro Serisinin Yeni Oyunundan Fragman Geldi

Metro 2039 uzun bir süredir beklenen yapımlar arasında yer alıyor. 2019 yılında Metro Exodus'un piyasaya sürülmesinden bu yana tam 7 yıl geçti. Bu oyun sonunda duyuruldu. Hatta bir fragman da yayınlandı. Bununla birlikte oyuncular da kendilerini nasıl bir yapımın beklediğine dair fikir edinme şansına sahip oldu.

Metro 2039 Fragmanı Ne Anlatıyor?

Fragman, oyundaki ana karakterin değişeceğini gösteriyor. Şimdilik bunun kim olduğu net değil ancak kesin olan şu ki yeni oyunda Artyom'ı yönetmeyeceğiz. Karakterimiz harabe olmuş bir dünyada ilerlerken bir anda oyunun sunacağı daha da rahatsız edici atmosfere geçiş yapılıyor.

Görünüşe göre her şeyin başında ise Dark Ones bulunuyor. Bunlar zaten daha önce Metro oyunlarında gördüğümüz yaratıklar. İnsana benziyorlar ama radyasyon sonrasında psişik güçlere sahip oldular. Bu oyunda daha ön planda olmaları bekleniyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla da sık sık akıl oyunları ile karşılacağız. Tabii, bunlar şimdilik netleşmedi. Yani sadece birkaç çıkarımdan ibaret. İlerleyen aylarda eksik kısımlar belli olmaya başlayacaktır.

Metro 2039 Türkçe Dil Desteğine Sahip Olacak mı?

Özellikle AAA yani yüksek bütçeli oyun olarak nitelendirdiğimiz yapımların Türkçe dil desteği ile piyasaya sürülmesi için arka planda oldukça uzun zamandır faaliyet yürüten bir grup bulunuyor. Türkçe Oyun Seferi olarak adlandırılan ekip, şimdiye kadar bu konuda geniş bir oyuncu kitlesinden destek almayı başardı.

Ekibin öne çıkan isimlerden biri olan Mustafa Kadir tarafından paylaşılan bilgilere göre Metro 2039 da Türkçe dil desteği ile piyasaya sürülecek. Bu önemli bir gelişme. Öyle ki Metro Exodus gibi önceki oyunlarda Türkçe dil desteği bulunmuyordu. Bu durum, bize geliştiricinin Türk oyunculardan gelen yoğun talebi göz ardı etmediğini gösteriyor.

Metro 2039 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Kıyamet sonrası hayatta kalma oyunları arasına katılmaya hazırlanan Metro 2039, büyük ölçüde ana oyun serisi ile benzerlik taşıyacak. Oyun muhtemelen FPS yani birinci şahıs bakış açısı ile oynanacak. Kaynak yönetimi yine aynı şekilde önemli olmaya devam edecek. Öte yandan fragmandan da anlaşıldığı üzere gerçek ile halüsinasyon sık sık karışacak. Bazı kısımlarda gördüklerimizin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu bilemeyecek noktaya gelebiliriz.

Metro 2039'u Kimler Severek Oynar?

Metro 2039 her ne kadar henüz piyasaya sürülmemiş bir oyun olsa da önceki oyunlardan ve fragmandan neler sunacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla bu oyunun kimlere hitap edeceği de belli. Eğer sizi sürekli gerilim hissine sahip tutan oyunları seviyorsanız, gerçek ve hayalin birbirine karıştığı ve bu nedenle epey kafa karıştıran yapımları oynamaktan keyif alıyorsanız Metro 2039'u oynamaktan da memnun kalacaksınızdır.

Editörün Yorumu

Metro serisinin büyük bir hayran kitlesi olduğunu biliyorum. Her ne kadar bu seri ile çok içli dışlı olmasam da gerek sosyal medya gerek diğer mecralarda ne kadar yoğun talep olduğunu fark ettim. Bu popülarite karşısında ben de birkaç oyununu denedim ve atmosferini genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Kendi deneyimlerimden hareketle Metro 2039'un da önceki oyunlardaki gibi bir deneyim sunacağı kanaatindeyim.