Hemen Metro: Last Light Redux’ı oynamaya başlayın ve hikayenin devamını öğrenin.

Kemal Tavus - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Metro Last Light Redux 2014 yılında yayınlandı. İlk kez 2013 yılında çıkan oyunun elden geçirilmiş, yenilenmiş bir versiyonu olan Metro Last Light Redux, ilk oyunun devamı niteliğindedir.

Hem hikaye hem de atmosfer olarak ilk oyunu aratmayan Metro: Last Light Redux, önceki oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapan bir devam oyunu olmuş. Hikayenin daha da ilerlediği bu oyunda yine genç asker Artyom'u kontrol ediyoruz.

Grafiksel ve oynanış anlamında gelişmeler kaydeden Metro: Last Light Redux oynayabileceğiniz en iyi nükleer kıyamet sonrası hayatta kalma oyunlarından biridir.

Metro: Last Light Redux İndir

Siz de hemen Metro: Last Light Redux indirin ve hayatta kalma yolculuğunuza devam edin.

Metro: Last Light Redux Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista, 7 ya da 8 (sadece 64-bit)

: Windows Vista, 7 ya da 8 (sadece 64-bit) İşlemci : Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU ya da daha iyisi)

: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU ya da daha iyisi) Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu grafik kartları (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 vs)

: DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu grafik kartları (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 vs) DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Sadece 64-bit