Metro: Last Light Redux
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici 4a-games
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Hemen Metro: Last Light Redux’ı oynamaya başlayın ve hikayenin devamını öğrenin.
4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Metro Last Light Redux 2014 yılında yayınlandı. İlk kez 2013 yılında çıkan oyunun elden geçirilmiş, yenilenmiş bir versiyonu olan Metro Last Light Redux, ilk oyunun devamı niteliğindedir.
Hem hikaye hem de atmosfer olarak ilk oyunu aratmayan Metro: Last Light Redux, önceki oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapan bir devam oyunu olmuş. Hikayenin daha da ilerlediği bu oyunda yine genç asker Artyom'u kontrol ediyoruz.
Grafiksel ve oynanış anlamında gelişmeler kaydeden Metro: Last Light Redux oynayabileceğiniz en iyi nükleer kıyamet sonrası hayatta kalma oyunlarından biridir.
Metro: Last Light Redux İndir
Siz de hemen Metro: Last Light Redux indirin ve hayatta kalma yolculuğunuza devam edin.
Metro: Last Light Redux Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista, 7 ya da 8 (sadece 64-bit)
- İşlemci: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU ya da daha iyisi)
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu grafik kartları (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 vs)
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Sadece 64-bit
İlk oyunun iyi yaptığı her şey daha iyi yapılmış
Hikaye başarılı bir şekilde devam ettirilmiş
Hikaye ilgi çekici
Atmosfer şahane