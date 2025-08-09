Microsoft Word Artık Sesli Asistan: Yazıları Kolayca Dönüştürün

Microsoft Word için yapay zekâ destekli bir özet asistanı devreye girdi. Bu asistan, promptlar aracılığıyla yazılarınızı hızlıca özetliyor ve isterseniz podcast tarzı sesli içeriklere dönüştürebiliyor. Microsoft'un kendi geliştirdiği yapay zekâ botu Copilot tarafından desteklenen bu özellik sayesinde karmaşık Word dosyalarınızı bile saniyeler içinde sesli olarak özetleyebilirsiniz. Özelliği kullanmak için Microsoft 365 Copilot lisansına sahip olmanız gerekiyor. Özetlenecek Microsoft Word belgesinin ise en az 100 kelime uzunluğunda olması gerekiyor.

Microsoft Word Özetleri Drive'a Kayıt Ediliyor

Güncelleme, yalnızca sesli okuma ile sınırlı da değil. Dileyen kullanıcılar bu özetleri OneDrive deposuna kayıt edip sonra da dinleyebiliyor. İlaveten dinlerken sesin hızını kendi tercihlerinize göre özelleştirebilir, Word dosyanızın özetinden önemli bölümlere kolayca gidip gelerek düzenleme yapabilirsiniz. Kayıt ettiğiniz özeti daha sonra başkalarıyla da paylaşabiliyorsunuz.

Copilot Sadece İngilizce İçerikleri Dönüştürebiliyor

Şimdilik sadece İngilizce dilinde yazılmış Word içeriklerini destekleyen bu özellik, Word'ün Windows ve web sürümünde aktifleştirilmiş durumda. İlaveten, dosyaları sadece OneDrive ve SharePoint üzerinde depolayabiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bu seçeneklerin daha geniş kapsamlı olup olmayacağı bilinmiyor. Microsoft, sadece kendi ürünlerini öne çıkarma çabasında olduğundan, başka depolama sistemlerine veya araçlara erişim sağlamayacaktır.

Sizler de Microsoft Word uygulamasını sıklıkla kullanıyorsanız Copilot destekli bu özellik sayesinde hızlıca özetler çıkarabilir, indirdiğiniz dosyaları başka Windows kullanıcıları ile saniyeler içinde paylaşabilirsiniz. Sizce bu uygulama başarılı olur mu? Yorumlarda tartışalım.