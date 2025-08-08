Xbox 4 Yıldır Beklettiği Oyunu İptal Etti: İşte Nedeni!

Microsoft bünyesindeki ünlü oyun ve konsol üreticisi Xbox ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirket, daha önce olduğu gibi yine geliştirme sürecini durdurduğu oyunlardan birini daha iptal etti.

Yapılan açıklamaya göre, Mad Max gibi oyunların yapımcısı olarak tanınan Avalanche Studios ile birlikte geliştirilen "Contraband" isimli oyun, duyurulmasından 4 yıl sonra sonra iptal edildi.

Uzun Süredir Sessizliğini Koruyan Contraband Rafa Kaldırıldı

Aslına bakacak olursanız Contraband için alınan iptal kararı pek de şaşırtıcı değil. Nitekim ilk olarak 2021 yılında duyurulan oyun o günden bu yana sadece bir sinematik fragmanla kendini göstermişti. Fragmanın ardından tamamen sessizliğe bürünen oyun ile ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak Avalanche Studios kısa bir süre önce yayımladığı bir blog yazısında Contraband'ın iptal edildiğini duyurdu.

Oyunun başlangıçta 1970'lerin kendine özgü, sert atmosferiyle dikkat çektiği biliniyordu. Projenin istenen şekilde ilerlememesinin ardındaki sebepler tam olarak açıklanmasa da geliştirici firma, Xbox ile yapılan görüşmelerin ardından geliştirme sürecini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Öte yandan Contraband son dönemde Xbox'ın rafa kaldırdığı ilk oyun değil. Şirket, kısa bir süre önce hayranları tarafından merakla beklenen "Everwild" ve "Perfect Dark" gibi yapımları da iptal etmişti. Bu iptallerin, binlerce çalışanın işten çıkarıldığı büyük ölçekli işten çıkarma dalgasının hemen sonrasına denk gelmesi de Xbox'ın neden son dönemde birden fazla oyunu rafa kaldırdığını daha anlamlı kılıyor.

Günümüzde mobil oyunların yükselişiyle AAA (büyük bütçeli) oyunlara olan talebin değişmesi ve yapay zekanın oyun geliştirme süreçlerinin birçok aşamasında kullanılmaya başlanması, sektörde yeni bir dönemi başlatmış durumda. Bu trend, büyük umutlarla başlanan projelerin iptal edilmesine ve binlerce çalışanın işsiz kalmasına zemin hazırlıyor. Sizce bu dönüşüm devam edecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!