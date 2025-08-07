En Kaliteli Fotoğraf Çeken Telefon Açıklandı! Rakiplerine Fark Attı

DxOMark tarafından paylaşılan liste ile birlikte en kaliteli fotoğraf çeken telefon belli oldu. Yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda vivo'nun bir modeli, fotoğrafçılık yetenekleriyle rakiplerini geride bırakarak zirvede konumlanmayı başardı.

En Kaliteli Fotoğraf Çeken Telefon Hangisi?

vivo X200 Ultra, DxOMark tarafından yapılan değerlendirmede fotoğraf kategorisinde 173 puan alarak ilk sırada yer aldı. Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

En iyi kameralı telefonlar listesinde zirvede yer alan OPPO Find X8 Ultra, fotoğraf kategorisinde ikinci sırada konumlandı. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan telefon fotoğraf kategorisinde 170 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel kamera bulunuyor. Dolby Vision desteğine sahip telefonun ön ve arka kameraları 4K video kaydı yapabiliyor.

Üçüncü sırada Huawei Pura 70 Ultra yer aldı. Geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılan telefon fotoğraf kategorisnde 167 puan aldı. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonun ön yüzeyinde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

DxOMark ve en iyi kameralı telefonlara dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

DxOMark Puanları Ne Anlama Geliyor?

DxOMark, telefon kameralarının fotoğraf ve video performansını detaylı testler sonucu değerlendiren bağımsız bir kuruluştur. Puanlar, kamera kalitesinin objektif bir ölçüsü olarak kabul edilir ve karşılaştırma yapmak için bir referans noktası sunar.

DxOMark Testleri Hangi Kriterlere Göre Yapılıyor?

DxOMark, bir telefonun kamerasını fotoğraf kalitesi, video performansı ve yakınlaştırma (zoom) yetenekleri gibi birçok farklı kriterde test eder. Bu testler, pozlama, renk doğruluğu, otomatik odaklama hızı ve gürültü azaltma gibi alt başlıkları da içerir.

En iyi Kameralı Telefonlar Listesindeki Modellerin Ortak Özellikleri Neler?

Zirvedeki üç modelin ortak özelliği, yüksek çözünürlüklü birden fazla kameraya sahip olmalarıdır. Genellikle 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto kamera gibi üçlü kamera sistemlerini kullanırlar. Ayrıca hepsi 4K ve üzeri video kayıt desteği sunar.