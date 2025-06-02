GTA 6 Alternatifi MindsEye'ın Kaç Saat Süreceği Açıklandı

Şubat ayında düzenlenen State of Play etkinliğinde duyurulan MindsEye duyurulmuştu. Eski GTA yapımcısı Leslie Benzies'in üzerinde çalıştığı MindsEye'ın oynanış süresi belli oldu. Peki, MindsEye kaç saat sürecek?

MindsEye Kaç Saat Sürecek Sorusu Yanıtlandı

Leslie Benzies tarafından paylaşılan bilgilere göre MindsEye'ın ana hikâyesi 20 saatte tamamlanabilecek. Benzies, bu sürenin bir oyun için yeterli olduğunu düşünüyor. Yan görevlerle birlikte oynanış süresinin artacağını belirtelim.

Kurgusal yakın gelecekte geçen MindsEye hikâye odaklı bir oyun olacak. Oyunda silahlı çatışmaların yanı sıra çeşitli araçlarla yolculuk da yapabileceğiz. TPS kamera açısına sahip oyunda gizemli sinir implantına sahip Jacob Diaz isimli eski askeri kontrol edeceğiz.

Geçmişin sırlarını keşfetmeye çalışacağımız oyunda gizlilik odaklı görevler de yer alacak. Bu görevlerde drone'dan da yararlanabileceğiz.

MindsEye Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 26,99 dolar (1.057 TL), Epic Games Store'da 839 TL

Steam'de 26,99 dolar (1.057 TL), Epic Games Store'da 839 TL Xbox fiyatı: 2.180 TL

2.180 TL PlayStation fiyatı: 2.099 TL

MindsEye Minimum Sistem Gereksinimleri