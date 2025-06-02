GTA 6 Alternatifi MindsEye'ın Kaç Saat Süreceği Açıklandı
Grand Theft Auto 6'nın rakibi MindsEye oyununun oynanış süresi belli oldu. Peki, MindsEye kaç saat sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Şubat ayında düzenlenen State of Play etkinliğinde duyurulan MindsEye duyurulmuştu. Eski GTA yapımcısı Leslie Benzies'in üzerinde çalıştığı MindsEye'ın oynanış süresi belli oldu. Peki, MindsEye kaç saat sürecek?
MindsEye Kaç Saat Sürecek Sorusu Yanıtlandı
Leslie Benzies tarafından paylaşılan bilgilere göre MindsEye'ın ana hikâyesi 20 saatte tamamlanabilecek. Benzies, bu sürenin bir oyun için yeterli olduğunu düşünüyor. Yan görevlerle birlikte oynanış süresinin artacağını belirtelim.
Kurgusal yakın gelecekte geçen MindsEye hikâye odaklı bir oyun olacak. Oyunda silahlı çatışmaların yanı sıra çeşitli araçlarla yolculuk da yapabileceğiz. TPS kamera açısına sahip oyunda gizemli sinir implantına sahip Jacob Diaz isimli eski askeri kontrol edeceğiz.
Geçmişin sırlarını keşfetmeye çalışacağımız oyunda gizlilik odaklı görevler de yer alacak. Bu görevlerde drone'dan da yararlanabileceğiz.
MindsEye Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 26,99 dolar (1.057 TL), Epic Games Store'da 839 TL
- Xbox fiyatı: 2.180 TL
- PlayStation fiyatı: 2.099 TL
MindsEye Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı