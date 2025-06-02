Yıllar Sonra: ETS 2'ye Türkiye Haritası ve Otobüs Modu Geliyor!

Euro Truck Simulator hayranlarının yıllardır beklediği 2 haber aynı anda geldi diyebiliriz. Oyunu oynayan kullanıcılar yıllardır Türkiye haritasını ve otobüs modlarını resmi olarak SCS tarafından sunulmasını bekliyordu. Bu noktada geçmiş yıllarda ortaya atılan iddialar vardı ancak şu an işin rengi değişti diyebiliriz. İşte SCS tarafından paylaşılan resmi otobüs modu ve harita modu hakkındaki paylaşımlar...

SCS Açıkladı: Otobüs Modu Resmi Olarak Geliyor! Türkiye Haritası Göz Kırpıyor!

Simülasyon dünyasının en popüler oyunlarından biri olan Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) yıllardır oyunculara Avrupa yollarında tır kullanma deneyimi sunuyor. Ancak yayımlanan yeni bir video oyunun yakın gelecekte farklı bir yönelim kazanabileceğini gösteriyor. Geliştirici stüdyo SCS Software, paylaştığı 22 saniyelik kısa video ile birlikte oyuna otobüslerin ekleneceğinin sinyallerini verdi.

Tanıtım görselindeki harita 🇹🇷Türkiye'den alınmış! Tuz Gölü ve çevresinin bulunduğu Karayolları Genel Müdürlüğü haritasını koymuşlar. SCS Software, Türkiye haritasının devamı için bir sinyal mi veriyor? https://t.co/tb8sYJHdHu pic.twitter.com/kr89s81awq — SimülasyonTÜRK (@simulasyonturk) May 31, 2025

Videoda bir tırın ardından hareket eden otobüs görülürken "Next Stop: ETS 2" ifadesi dikkat çekiyor. Bu sloganla birlikte klasikleşmiş sonraki durak vurgusunun tercih edilmesi oyuncuların uzun süredir talep ettiği otobüs deneyiminin artık resmi olarak yolda olduğunu gösteriyor.

SCS Software tarafından X, eski adıyla Twitter, platformunda paylaşılan gönderide ise “Sınırları aştık, yük taşıdık ve sayısız şehri keşfettik ancak her büyük yolculuk gibi, yol her zaman sürprizlerle doludur. Farklı bir şey var ufukta... ETS 2 dünyasını deneyimlemenin yeni bir yolu. Sonraki durakta görüşmek üzere...” açıklaması yer aldı.

Güncellemenin oyuna nasıl entegre edileceği henüz netlik kazanmış değil. Otobüs sürüşü tamamen ayrı bir oyun modu mu olacak yoksa oyunun başında seçilebilecek alternatif bir meslek mi olarak sunulacak bu soruların cevabı ilerleyen dönemde netleşecek.

Bu noktada farklı bir oyun olarak piyasaya sürülmesiyle alakalı fikirler daha çok öne çıkıyor zira bir dönem Euro Coach Simulator adında farklı bir oyunun geleceği yönünde söylentiler paylaşılmıştı.

Öte yandan dikkatli oyuncuların fark ettiği bir detay da Türkiye haritasıyla ilgili oldu. Videonun kapak görüntüsünde yer alan haritanın Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait ve Tuz Gölü çevresini gösteren bir harita olduğu öne sürülüyor.

Bu detay Türkiye haritasının kalan bölgelerinin de yakında oyuna eklenebileceği ihtimalini doğuruyor. Halihazırda Trakya ve İstanbul’u içeren Türkiye bölümü oyuncular tarafından beğeniyle karşılanmıştı.

Türkiye'deki kitle tarafından oyunun çok sevilmesi ve SCS markasının da bunun farkında olmasını göz önüne aldığımızda Euro Truck Simulator için bir Türkiye haritasının ilerleyen dönemlerde yayınlanmasının oldukça güçlü bir ihtimal olduğunu bildirelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...