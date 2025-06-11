Eski GTA Yapımcısının Geliştirdiği MindsEye, Steam'de Yüz Kızarttı

GTA'nın eski yapımcısı Leslie Benzies'in büyük umutlarla piyasaya sürdüğü GTA benzeri MindsEye, Steam'de çıkış yaptı. Şu an 27 dolardan satılan oyuna gelen "Karışık" yorumlar, oyunu yerden yere vurdu. MindsEye, beklentilerin çok altında kaldı ve Steam'de %42'lik bir dilimde olumlu puana sahip. Yapılan yorumların çoğunda oyunun "berbat" olduğundan bahsediliyor.

Aslında bu gidişat, oyunun bir fiyasko olacağına dair ipuçları vermişti. Örneğin, MindsEye'ın çıkışından bir hafta önce iki üst yönetici görevi bıraktı ve takımdan ayrıldı. Oyun 10 Haziran 2025'te çıktı ve en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı 3.302 olarak kaydedildi.

MindsEye Steam'de "Fiyasko" Oldu

Yorumlarda küfürler ve hakaretler havada uçuştu. Build A Rocket Boy için beklentiler yüksek olsa da, yorum yapan kullanıcıların fikirleri netti: Bu oyun berbat ve parasına asla değmez.

MindsEye için gelen Steam yorumlarından bazıları şöyle:

60 Euro bunun gibi bir çöplüğe vermişim! Deluxe paketini 80 euro'ya satıyorsunuz ama oyun bitmemiş, aceleye getirilmiş gibi hissettiriyor.

Yemin ederim, bu oyunu çıkmadan önce kim oynayıp onay verdiyse işten kovulmalı. Sadece 1 saat oynadım, ama o bile bana yetti.

Sırf GTA çalışanı geliştiriyor diye inceleme videosu izlemeden direkt aldım. Sanırım yavaştan inceleme videolarını izleyip dikkate almak lazım. Oyunda optimizasyon sıfır.

Cyberpunk 2077 bile bundan daha iyiydi. Böyle bir oyun için aşırı zorlayıcı sistem gereksinimleri koymuşlar. Elimdeki sistemle 60 FPS almam gerekiyordu ama ne gezer... Grafik ayarlarını düşürseniz bile fark etmiyor.

Oyun hakkında kendi fikrini oluşturma riskini alan herkese kadeh kaldırıyorum. Build A Rocket Boy, başarılı olmanı gerçekten çok istedim. İnceleme kopyalarını vermeyi neden reddettiğiniz belli oldu. İlk oyunun buydu ve bütün karizman yere indi. Böyle bir oyunu neden piyasaya sürdün anlamıyorum ama üzülerek iade ediyorum.

*** bile bu oyundan daha iyidir.

20 dakika oynadım, zor dayandım. Optimizasyon sorunu var. PS5 portu nasıldır bilmiyorum ama PC portu kadar rezalet olduğunu sanmıyorum. Şu an bu oyun alınmaz. İade ettim.

Build A Rocket Boy stüdyosunun bu fiyaskoyu nasıl toparlayacağı bilinmiyor. Oyunun güncellemelerle düzeltilme ihtimali olsa da, oyuncular çoktan bu oyunun felaket olduğuna karar verdi ve şu an asla alınmaya değer olmadığına inanıyor.

Sizce MindsEye güncellemelerle düzelir mi yoksa proje iptal mi olacak? Yorumlarda buluşalım.