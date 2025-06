Acele Edin: PlayStation'da 2.499 TL'ye Satılan Oyun Yanlışlıkla 197 TL'ye Satılıyor

Türkiye'deki oyun fiyatları her geçen gün biraz daha artarken, kurdaki durdurulamaz yükseliş zaman zaman ilginç hataların da olmasına yol açıyor. Bunun son örneği ise 15 Temmuz 2025'te konsollar için satışa çıkacak olan "Ready or Not" adlı oyunun Xbox sürümünde yaşandı. PlayStation'da 2.499 TL'ye satılan oyun, Xbox mağazasında 197 TL'den satışa çıktı. İşte detaylar!

Ready or Not: Digital Deluxe Edition, Xbox'ta 197 TL'den Ön Siparişe Açıldı

Muhtemelen bir hatadan dolayı PlayStation Store'da 2.499 TL'ye ön siparişe açılan Ready or Not: Digital Deluxe Edition, Xbox mağazasında 197 TL'ye satılıyor. Dileyen kullanıcılar normal sürümü 1.799 TL olan bu oyunu sipariş edebiliyor. Ready or Not'ın çıkış tarihi ise 15 Temmuz.

Elbette ki oyunun Xbox versiyonuyla karşılaştırıldığında ortaya çıkan %1200'ü aşan fiyat farkı, sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu. Ancak acele etmenizde fayda var çünkü bu fiyat farkı iki platform arasındaki ücretlendirme politikalarından dolayı değil bir hatadan kaynaklanıyor.

Benzer hataları Xbox'ta sık sık görüyoruz. Genellikle kısa süre içerisinde bu hata gideriliyor. Ancak çoğu zaman oyun, oyuncuların elinde kalıyor ve geri iade edilmiyor. Biz de bu süreci takip etmek ve olası bir değişiklikte sizi bilgilendirmek için oyunu satın aldık.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox bu hatanın sonucunda paramızı iade edip oyunu geri mi alacak yoksa bizde kalmasıan izin mi verecek? Tahminlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.