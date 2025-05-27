GTA 6 Alternatifi MindsEye'dan 6 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Şubat ayında düzenlenen State of Play etkinliğinde duyurulan MindsEye duyurulmuştu. Eski GTA yapımcısı Leslie Benzies'in üzerinde çalıştığı MindsEye için oynanış videosu yayınlandı. Bu video, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.

MindsEye Oynanış Videosu Paylaşıldı

Kurgusal yakın gelecekte geçen MindsEye için 6 dakika uzunluğunda oynanış videosu yayınlandı. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı video, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Kurgusal yakın gelecekte geçen MindsEye hikâye odaklı bir oyun olacak. Oyunda silahlı çatışmaların yanı sıra çeşitli araçlarla yolculuk da yapabileceğiz. TPS kamera açısına sahip oyunda gizemli sinir implantına sahip Jacob Diaz isimli eski askeri kontrol edeceğiz.

Geçmişin sırlarını keşfetmeye çalışacağımız oyunda gizlilik odaklı görevler de yer alacak. Bu görevlerde drone'dan da yararlanabileceğiz.

MindsEye Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 26,99 dolar (1.049 TL), Epic Games Store'da 839 TL

Steam'de 26,99 dolar (1.049 TL), Epic Games Store'da 839 TL Xbox fiyatı: 2.180 TL

2.180 TL PlayStation fiyatı: 2.099 TL

MindsEye Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit

Windows 10/11 64 bit İşlemci: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB VRAM

NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB VRAM DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

MindEye'ın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-12400F veya AMD Ryzen 5 5600X işlemcisine ihtiyaç duyulacak. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5600 XT gerekecek.

MindsEye Çıkış Tarihi

MindsEye oyunu 10 Haziran 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürülecek.