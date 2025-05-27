Battlefield Serisinin Efsane Oyunu 5 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Yayıncılığı Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield serisinin efsane oyunu için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Bir kampanya kapsamında Battlefield 1'in fiyatı yüzde 95 oranında indirime girdi. Bu sayede oyun çok ucuza satın alınabiliyor.

Battlefield 1 %95 İndirime Girdi

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1 Xbox mağazasında 117,50 TL'den 5,87 TL'ye düştü. Eğer oyunu PC'de oynamak istiyorsanız Battlefield 1 Revolution, Epic Games Store'da 1.499,99 TL yerine 74,99 TL'ye satılıyor.

Battlefeild V Definitive Edition da yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 417,50 TL'den 20,87 TL'ye düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren Battlefeild 2042 559,99 TL yerine 55,99 TL'ye satılmaya başlandı.

Battlefield 4 yüzde 95 oranında indirime girdi. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Battlefield 4 106,25 TL'den 5,31 TL'ye düştü. DICE tarafından geliştirilen oyun 2013 yılında piyasaya sürüldü.

Battlefield Hardline da yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyun 106,25 TL yerine 5,31 TL'ye satılmaya başlandı. Oyunun Ultimate sürümü ise 352,50 TL'den 17,62 TL'ye düştü.