YouTuber MrBeast Hayatının En Büyük Hatasını Yaptı

YouTube'da en çok izlenen içerik üreticilerinden MrBeast (gerçek adı Jimmy Donaldson), geçen hafta yapay zekâ destekli bir küçük resim oluşturma aracı tanıtmıştı. Bu araç, YouTube'da içerik üretenlerin kolayca thumbnail oluşturmasını sağlıyordu. Viewstats platformunu sırf bu amaç için kuran MrBeast, aylık 80 dolar karşılığında hem yapay zekâ destekli bu aracı, hem de beraberinde pek çok yardımcı aracı içerik üreticilerine sunuyordu.

Yine de topluluk kısmı bundan pek hoşlanmadı. Öyle ki küfürler ve hakaretler havada uçuşmaya başladı. Özellikle içerik üreticileri, yapay zekâ yüzünden platformun büyük bir çöplüğe dönüştüğünü savunarak MrBeast'e hakaretler etti.

Jacksepticeye Sosyal Medyada Öfke Kustu

Tepkiler öyle büyüktü ki, MrBeast bu konuda geri adım atmak zorunda kaldı. Hakaretler ve küfürler, yenilip yutulacak gibi değildi. MrBeast, bu aracı tanıttığı videoda "YouTube hilesi" bulduğunu söylemişti. Aracın nefret edilme sebebi ise başka kanalları referans olarak gösterebilme seçeneğini veriyor oluşuydu. Yani YouTube'da tasarımlarını beğendiğiniz bir kanalın linkini araca gönderip, o kanalın tarzında thumbnail üretmesini isteyebiliyordunuz. Telif hakkı ve etik tartışmaları beraberinde getiren bu özelliğe şöyle yorumlar geldi:

Koskoca YouTube platformunun düştüğü hale bak. Resmen utanıyorum sizden.

Bu hack değil bildiğin hırsızlık.

Adamların emeğini sömürüp başıma bela mı alayım yani? Kalsın.

Sosyal medyada konuya yorum yapan bir diğer içerik üreticisi Jacksepticeye ise şöyle dedi:

Adam benim logomu kullandı tanıtımda. Youtube'u getirdiğiniz halden nefret ediyorum. S***** git yapay zekâ.

MrBeast Geri Adım Attı

MrBeast tüm eleştirileri dikkate aldığını söyleyerek aracı platformdan kaldırdı. Thumbnail üretimini direkt yapay zekânın ellerine bırakmaktansa, küçük resim tasarımın nasıl etkili ve güzel yapılacağını gösteren bir rehber yayınladı ve şöyle dedi:

Madem istemiyorlar o zaman sıkıntı değil. Kaldırırız gider.

Yapay zekâ içerik üretim araçları zaten kendi emekleriyle bir yere gelmeye çalışanların baş düşmanı haline geldi. Öte yandan yaratıcılık anlamında kullanıcılara pek bir şey bırakmıyor oluşu da ayrı bir etik meselesi.

Araştırmalar, yapay zekâyı çok sık kullananların zamanla düşünme ve motor becerilerinin köreldiğini gösteriyor. Ancak buna rağmen, ChatGPT gibi botların kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Hal böyleyken davaların ardı arkası kesilmiyor. Örneğin, promptlardan görsel oluşturmanızı sağlayan Midjourney botu da Disney ve Universal gibi medya devleri tarafından, telif hakkı ihlali sebebiyle dava edilmişti.