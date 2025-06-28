Milletvekili Açıkladı: Roblox İçin Geri Sayım Başladı!

Blok tabanlı çevrim içi oyun dünyasının yıldızı Roblox, milyonlarca oyuncusuyla dünya genelinde büyük bir topluluğa sahip. Türkiye’de de özellikle çocuklar arasında oldukça popüler olan platform, geçtiğimiz yılın ağustos ayında erişime kapatılmıştı. Bu durum yüz binlerce kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratırken, yeniden erişime açılması için yoğun girişimler sürüyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de bu süreçte devreye giren isimlerden biri oldu. Kısa süre önce ABD’nin San Francisco kentindeki Roblox merkezine giden Sarıgül, şirket yetkilileriyle görüşmek üzere randevu ayarlamış ve kullanıcılar adına umut veren bir adım atmıştı. Sarıgül’ün son açıklamaları ise oyunculara sevindirici haberlerin yakında gelebileceğini gösteriyor. Peki Roblox ne zaman açılacak?

Roblox Ne Zaman Açılacak? Sarıgül'den Dikkat Çeken Açıklama

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından süreçle ilgili yeni bir açıklama yapan Mustafa Sarıgül, gerekli görüşmeleri tamamladığını, güncellemelerin devam ettiğini ve Roblox’un ağustos ayının ikinci haftasında yeniden erişime açılacağını duyurdu. Buna göre oyuncuların çok fazla beklemeyeceği anlaşılıyor.

Ancak Sarıgül’ün paylaştıklarının resmi bir devlet açıklaması olmadığını unutmamak gerekiyor. Bu yüzden beklenti olarak değerlendirmek daha doğru olur. Nitekim daha önce de 30 Haziran’da açılacağını ifade etmişti. Bu nedenle Sarıgül’e güvenmeyenlerin sayısı da az değil. Ağustos'un ikinci haftasında ne olacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Roblox Neden Erişime Engellendi?

Roblox’un Türkiye’de erişime kapatılmasının temel nedeni, platformdaki bazı içeriklerin “çocuk istismarına yol açabilecek” unsurlar taşıdığı gerekçesiyle tespit edilmesiydi. Adana’da yürütülen bir savcılık soruşturması sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli kararını onayladı.

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