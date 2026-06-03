MSI'dan NVIDIA RTX Spark İşlemcili Bilgisayar! Dev Bataryaya Sahip

Computex 2026 etkinliğinde monitörden dizüstü bilgisayara kadar pek çok ürün yer alıyor. Bunlar arasında MSI markasının Prestige N16 Flip AI+ isimli dizüstü bilgisayarı da bulunuyor. Bu laptop, aynı etkinlikte tanıtılan NVIDIA RTX Spark işlemcisine sahip olması nedeniyle dikkatleri üzerinde topluyor.

MSI Prestige N16 Flip AI+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Çözünürlüğü: UHD+

UHD+ Ekran Teknolojisi: Tandem OLED

Tandem OLED Ekran Parlaklığı: 1000 nit üzeri parlaklık

1000 nit üzeri parlaklık İşlemci: NVIDIA RTX Spark

NVIDIA RTX Spark Batarya: 99.9 Wh

99.9 Wh Renk Gamı: %100 DCI-P3

%100 DCI-P3 Ses Sistemi: Dört hoparlör

MSI Prestige N16 Flip AI+'ın Ekran Özellikleri Neler?

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MSI Prestige N16 Flip AI+, Tandem OLED ekran üzerinde UHD+ çözünürlük ve 1000 nit üzeri bir parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlayacak. Böylece dışarıda bilgisayarı kullanmak için çaba sarf etmeye gerek kalmayacak.

Normal OLED'de tek katman varken Tandem OLED'de çift katman bulunuyor. Bunun birden fazla avantajı mevcut. Tandem OLED, normal OLED'e kıyasla yüzde 30'a varan daha düşük güç tüketiyor ve daha yüksek parlaklık sunuyor. İki OLED sürümünün de çok canlı renklere sahip olduğunu ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

MSI Prestige N16 Flip AI+'ın İşlemcisi Nasıl?

Prestige N16 Flip AI+ gücünü RTX Spark işlemcisinden alıyor. NVIDIA tarafından 3nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 20 çekirdek mevcut. Bu işlemci kısa süre önce tanıtıldığından dolayı oyun testleri mevcut değil. Bu arada işlemcinin büyük bütçeli bazı oyunları 1440p çözünülükte Ray Tracing (Işın İzleme) ve DLSS açıkken 100 FPS civarında çalıştırabileceği öne sürülmüştü.

ARM tabanlı olan bu işlemci, saniyede 600 GB bant genişliğiyle ve LPDDR5X RAM desteğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. LPDDR5X, DDR4 teknolojisine kıyasla hem daha yüksek veri hızı sağlıyor hem de daha düşük güç tüketiyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere göre daha verimli çalışıyor.

MSI Prestige N16 Flip AI+'ın Bataryası Kaç mAh?

MSI markasının yeni dizüstü bilgisayarı, 99.9 Wh batarya kapasitesine sahip. Bilgisayarın henüz kaç saat pil ömrü sunacağı açıklanmadı ancak bu kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirtelim. İnternette gezinmek, Word ve Excel gibi ofis programları kullanmak, Netflix'ten film veya dizi izlemek, e-posta'ları kontrol etmek ve müzik dinlemek gibi aktivitelerin yapıldığı bir senaryorda tahmini 16 ile 20 saat arası bir pil ömrü elde edilebilir. Elbette bunun sadece bir tahmin olduğunu belirtelim.

MSI Prestige N16 Flip AI+ Türkiye'de Satılacak mı?

MSI Prestige N16 Flip AI+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de MSI'ın bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda MSI Prestige N16 Flip AI+'ın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Bu arada fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

Editörün Yorumu

MSI Prestige N16 Flip AI+'ın işlemcisi ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. NVIDIA ve MediaTek iş birliği ile geliştirilen bu işlemcinin büyük bütçeli oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada hem yüksek batarya kapasitesi hem de yüksek verimliliğe sahip olan işlemci sayesinde bilgisayarın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.