Birden Fazla Cihazdan Ses Almayı Sağlayan Kulaklık Türkiye'de!

SteelSeries, bu ayın başlarında Arctis Nova Pro Omni adlı bir kablosuz kulaklık tanıtmıştı. Aktif gürültü engelleme, çevresel gürültü engelleme, aynı anda çok sayıda cihaza bağlanma ve ideal pil ömrü ile dikkat çeken yeni kulaklık, şimdi de Türkiye'de satışa sunuldu.

Arctis Nova Pro Omni'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Arctis Nova Pro Omni şu an Türkiye'deki çeşitli çevrim içi mağazalar üzerinden satılıyor. En az 27 bin 369 TL, en fazla 34 bin 479 TL'ye satılıyor. Ağırlıklı olarak 29 bin 999 TL'ye kullanıcılarla buluşturuluyor. Bu arada cihazın ilk olarak 399.99 dolar (18 bin 370 TL) fiyata piyasaya sürüldüğünü de belirtelim.

Arctis Nova Pro Omni'nin Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: İki adet çıkarılabilir batarya ile toplamda 60 saat pil ömrü

İki adet çıkarılabilir batarya ile toplamda 60 saat pil ömrü Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Destekliyor

Destekliyor Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Destekliyor

Destekliyor Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Birden Fazla Cihazdan Ses Alma: Destekliyor

Destekliyor Çoklu Cihaz Bağlantısı: Aynı anda 5 cihaza kadar bağlantı

Arctis Nova Pro Omni'nin Gürültü Engelleme Performansı Nasıl?

Aktif gürültü engelleme özelliği ile gelen Arctis Nova Pro Omni, arka plandaki gürültüyü yüzde 88 oranında azaltmayı başarıyor. Öte yandan çevresel gürültü engelleme özelliği sayesinde de sesli görüşmeler gerçekleştirirken gürültüyü yüzde 96 oranında azaltarak sesin net şekilde iletilmesine olanak tanıyor.

Arctis Nova Pro Omni'nin Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Kablosuz kulaklık, iki batarya ile beraber geliyor. Bu çıkarılabilir bataryaların her biri 30 saat pil ömrü sağlıyor. Toplamda ise 60 saat pil ömrüne sahip oluyorsunuz. Biri şarj olurken beklemeden diğer bataryayı takabiliyorsunuz. Böylece kesintisiz bir kullanım deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Arctis Nova Pro Omni Aynı Anda Kaç Cihaza Bağlanabiliyor?

Uzamsal ses desteği ile gelen cihaz, aynı anda 5 cihaza kadar bağlanma imkânı sağlıyor. Öte yandan birçok cihazdan aynı anda ses alabiliyorsunuz. Örneğin PC'de şarkı dinlerken telefonda oyunun sesini duyabiliyorsunuz. Bu da cihazlar arasında sürekli olarak geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak kullanıcılara çok ciddi bir avantaj sunuyor.

Editörün Yorumu

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni şu an Türkiye'de mavi, siyah ve beyaz renk seçeneği ile alınabiliyor. Özellikle mavi renk seçeneğini beğendiğim kulaklığın geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacağını düşünüyorum. Marka, bu cihazı geliştirirken en önemli öncelik olarak gürültü engelleme özelliğini belirlemiş durumda. Diğer yandan kulaklığın çıkarılabilir bataryası da oldukça işlevsellik sağlıyor. Hiç kesinti olmadan müzik dinleme imkânı elde etmeye yardımcı olacaktır.