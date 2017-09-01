Windows İçin En İyi Ücretsiz Ofis Programları

Her bilgisayarda mutlaka olması gereken ofis programları, kullanıcıların metin düzenleme, çizim ve sunum hazırlama ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu konuda en iyi programlar Microsoft tarafından geliştiriliyor ve dolgun bir ücret ödemeden kullanmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla kullanıcılar ücretsiz ofis programları alternatiflerine yöneliyorlar.

Bu listemizde Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz en iyi ofis programları önerilerimizi paylaşacağız. Listeyi oluştururken ücretsiz olması, açık kaynak olması ve kolay kullanılabilir olmasına dikkat ettik. Ücretsiz ofis programları denildiğinde piyasada bulunan en iyi seçeneklerin listemizde olduğuna emin olabilirsiniz. İşte en iyi ücretsiz ofis programları: