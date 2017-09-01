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Windows İçin En İyi Ücretsiz Ofis Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Ofis Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Her bilgisayarda mutlaka olması gereken ofis programları, kullanıcıların metin düzenleme, çizim ve sunum hazırlama ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu konuda en iyi programlar Microsoft tarafından geliştiriliyor ve dolgun bir ücret ödemeden kullanmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla kullanıcılar ücretsiz ofis programları alternatiflerine yöneliyorlar.

Bu listemizde Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz en iyi ofis programları önerilerimizi paylaşacağız. Listeyi oluştururken ücretsiz olması, açık kaynak olması ve kolay kullanılabilir olmasına dikkat ettik. Ücretsiz ofis programları denildiğinde piyasada bulunan en iyi seçeneklerin listemizde olduğuna emin olabilirsiniz. İşte en iyi ücretsiz ofis programları:

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Excel Online Excel Online
Excel Online Excel Online, çevrimiçi olarak Excel tabloları üzerinde çalışabileceğiniz, ücretsiz Office uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Google Drive Google Drive
Google Drive Google Dokümanlar ofis içinde çok kullanılan yazı, tablo, sunum, form oluşturma gibi araçları çevrim içi ortama aktararak paylaşımlı hale getiriyor. ÜCRETSİZ
LibreOffice LibreOffice
LibreOffice İçerisinde metin düzenleme, çizim ve sunum hazırlama araçları bulunan LibreOffice tamamen ücretsiz olarak ofis içi ihtiyaçlarınızı karşılıyor. ÜCRETSİZ
OpenOffice OpenOffice
OpenOffice OpenOffice açık kaynak kodlu, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir Office yazılımıdır ÜCRETSİZ
Polaris Office Polaris Office
Polaris Office Polaris Office, Microsoft Office kadar başarılı ve popüler ücretsiz ofis programı. ÜCRETSİZ
PowerPoint Online PowerPoint Online
PowerPoint Online PowerPoint Online, sunumlarınızı çevrimiçi hazırlayabileceğiniz ücretsiz Office uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Softmaker FreeOffice Softmaker FreeOffice
Softmaker FreeOffice Softmaker FreeOffice, kullanımı basit, ufak boyutlu ve ücretsiz ofis programı. ÜCRETSİZ
SSuite Office - Premium HD SSuite Office - Premium HD
SSuite Office - Premium HD SSuite Office programını ücretsiz edinerek HD optimizasyonlu bir ofis paketi edinmiş olursunuz ve programa yüklü uygulamalar sayesinde tüm ofis çalışmalarınızı özelleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Word Online Word Online
Word Online Word Online, Word belgelerinizi çevrimiçi ortamda düzenleyebileceğiniz, ücretsiz Office uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
WPS Office WPS Office
WPS Office WPS Office uygulaması sayesinde PC'lerinizden ücretsiz bir şekilde tüm Office formatlarını açabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Zoho Docs Zoho Docs
Zoho Docs Zoho Docs, ücretsiz olarak sunulan kapsamlı bir bulut tabanlı belge düzenleme servisi. ÜCRETSİZ

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