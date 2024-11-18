NASA Uyardı: Dünya'nın Tatlı Suyu Tükeniyor!

NASA uyduları, Dünya’nın hızla büyüyen bir tatlı su kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yağışların azlığı ve artan sıcaklıkların tatlı su kaynaklarını yenileyemediğini ve bu durumun küresel ölçekte tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

Düşüş 2014 Yılından Beri Devam Ediyor

Araştırmalara göre Dünya'nın toplam tatlı su rezervleri, Mayıs 2014'te keskin bir düşüş yaşadı ve o tarihten bu yana düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Surveys in Geophysics dergisinde yayımlanan çalışmada bu durumun Dünya kıtalarının daha kuru bir döneme girdiğini gösterdiği belirtiliyor.

2015 ile 2023 yılları arasında yapılan uydu ölçümleri, göllerden yeraltı sularına kadar depolanan tatlı su miktarının, 2002-2014 yılları arasındaki seviyelerin altında olduğunu açıkça kanıtlıyor.

GRACE Uyduları ile Kritik Ölçümler Yapıldı

Tatlı sudaki bu ani azalma, GRACE (Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi) uydularının verileriyle tespit edildi. NASA, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ve Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi tarafından işletilen bu uydular yerçekimi dalgalanmalarından su kütlesindeki değişimleri aylık olarak ölçüyor.

Yeraltı Sularına Aşırı Güven, Kıtlığa Yol Açabilir

Kuraklık dönemlerinde tarım ve şehirleşme için yeraltı sularına olan bağımlılık artıyor. Ancak bu durum yeraltı su seviyelerinin tükenmesine ve yağışların kaynakları yenileyememesiyle daha büyük bir su krizi oluşmasına yol açıyor.

Birleşmiş Milletler'in bu sene yayımladığı rapor çiftçilerin ve genel olarak toplumların büyük bir baskı altında olduğunu gösteriyor. Tatlı su kaynaklarının eksikliği şüphesiz çatışmalara ve hastalıkların artmasına sebep olacaktır.