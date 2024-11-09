NASA Astronotları Teknik Arızalar Yüzünden Uzayda Mahsur Kaldı

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing Starliner görevi için yola çıktıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kaldı.

Haziran 2024’te yola çıkan Starliner shuttle’ının, yalnızca sekiz günlük planlanan görevi büyük bir gecikmeye uğrayarak haftalardır çözülemeyen bir probleme dönüştü. Astronotlar 6 aydır uzayda...

Oksijen, Su ve Yiyecek Stoğu Şimdilik Yeterli

NASA/AFP kaynaklarına göre, ISS'de oksijen, yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçlarla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor ve NASA'nın açıklamasına göre astronotlar düzenli tıbbi değerlendirmelerden geçiyorlar. Ancak Daily Mail'e konuşan bir göğüs hastalıkları uzmanı, Suni Williams'ın yüzündeki çökmeler ve fiziksel görünümünde bazı değişimler fark edildiğini belirtti. Uzman, uzun süreli uzayda kalmanın vücutta ciddi stres yarattığını ve oksijen seviyesinin deniz seviyesine kıyasla daha düşük olması nedeniyle vücudun daha fazla efor sarf ettiğini ifade etti.

Boeing Starliner Görevlileri: Butch Wilmore & Suni Williams

NASA'nın görevlendirdiği astronotlar, daha önceki görevlerinden gelen deneyimle birlikte bu göreve layık görülmüştü. Butch ve Suni hakkındaki bilgiler şöyle:

Butch Wilmore: 61 yaşında, Tennessee Helenwood'dan gelen deneyimli bir NASA astronotu. Kendisi daha önce birçok uzay yürüyüşü gerçekleştirdiği iki ayrı görevde bulunarak, uzayda toplam 178 gün geçirdi.

61 yaşında, Tennessee Helenwood'dan gelen deneyimli bir NASA astronotu. Kendisi daha önce birçok uzay yürüyüşü gerçekleştirdiği iki ayrı görevde bulunarak, uzayda toplam geçirdi. Suni Williams: 59 yaşında ve Ohio, Euclid'den gelen bir başka kıdemli astronot. 2000'lerin ortalarında ve 2010'ların başında ISS’e gerçekleştirdiği görevlerde dört ayrı uzay yürüyüşü yaparak kadın astronotlar arasında rekor kırmıştı. Williams, bu görevde de robotik çalışmalar yürüterek ISS’te toplam 322 gün geçirdi.

Eve Ne Zaman Dönecekleri Belli Değil

Boeing'in teknik zorlukları astronotların eve dönüş yolculuğunu belirsiz bir tarihe erteledi. Astronotların uzun süreli uzay yolculuklarının insan bünyesindeki etkilerinden kurtulabilmesi için günde ortalama 3,500 kalori tüketmesi gerekiyor. Çünkü uzayda metabolizma daha hızlı çalıştığından, fiziksel olarak zorlayıcı ortamda vücut ağırlığı kayıpları yaşanabiliyor.

NASA, astronotların sağlığını ve güvenliğini titizlikle takip etmeye devam ederken, eve dönüş için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması hem astronotlar hem de proje adına oldukça kritik bir durum. Uzay şartlarında astronotların takip etmesi gereken rutinlerin yanı sıra stokların erimesi ve vücut dengelerinin bozulması da söz konusu.

Sizce NASA bu soruna geç olmadan bir çözüm bulabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.