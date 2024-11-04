NASA'nın Mars Yörünge Aracından Gelen Şifreli Uzaylı Mesajı Çözüldü

NASA tarafından Mars yörüngesine gönderilen ExoMars isimli araçtan gelen mesaj nihayet çözüldü.

Bu sahte uzaylı mesajı, SETI Enstitüsü ve medya sanatçısı Daniela de Paulis ile işbirliği içinde geliştirilmişti. Mayıs 2023’te ExoMars’tan gönderilen mesaj, insanların başka bir gezegenden gelen bir mesajı nasıl yorumlayacağı üzerine bir simülasyon projesi olarak tasarlandı ve kamuoyu mesajı çözmeye davet edildi.

Uzaylı Mesajını Baba-Kız Çözdü

Ken ve Keli Chaffin isimli baba-kız ikilisi, günler süren çalışmalar sonucu mesajın sırrını çözmeyi başardı. Mesaj, beş küme halinde düzenlenmiş beyaz noktalar içeriyordu ve bu noktaların, hidrojen, karbon, nitrojen ve oksijen gibi elementlerin atom numaralarını temsil eden piksel kümelerinden oluştuğu ortaya çıktı.

Chaffin ikilisine göre, bu noktalar, amino asit molekülleri gibi temel yapı taşlarını sembolize ediyor.

'Dünya Dışı Zekanın Yıkım Planı'

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Chaffin ailesinin bu şifreli mesajı hücre oluşumunu temsil eden bir simge olarak tanımladığını belirtti. Ken Chaffin, mesajı "evrensel organik moleküler diyagram notasyonunda gösterilen beş amino asit ve moleküler diyagramlar arasında yer alan piksel kümelerinden oluşan bir görüntü" olarak tarif etti.

Bu aşamadan sonra, projede bir sonraki adım olarak, mesajın ne anlama geldiği ve ne tür bir mesaj iletmek istediği üzerine yoğunlaşılacak. ESA, bu mesajın "Dünya dışı zekanın bir yıkım planı mı yoksa barışçıl bir mesaj mı?" sorusunu gündeme getirdiğini belirtiyor. Ayrıca, kamuoyunun mesajla ilgili yorumlarını internet üzerinden paylaşarak, kullandıkları çözümleme yöntemlerini açıklamaları teşvik ediliyor. Bu sayede çözümleme sürecinin doğrulanabilir hale gelmesi amaçlanıyor.