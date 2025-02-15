Sanki Dalga Geçiyorlar: Netflix İçeriklerini Yanlışlıkla Apple TV'ye Ekledi

Perşembe günü, bazı Reddit kullanıcıları, Netflix'in orijinal içeriklerinin Apple TV uygulamasında listelenmeye başladığını fark etti. Stranger Things, Cobra Kai ve The Crown gibi diziler Apple'ın platformunda gözükse de, lisanslı içerikler yer almıyordu ve sistem oldukça hatalıydı.

Kullanıcılardan bazıları bu gelişmeyi büyük bir heyecan ve sevinçle karşıladı ancak Netflix içerikleri apar topar kaldırıp bir duyuru yaptığında hevesleri kursakta kaldı.

Netflix'ten Cuma günü gelen açıklama şöyle:

Bu bir hataydı ve hemen telafi ettik.

Netflix, Apple TV'ye Entegre Olur Mu?

Reddit kullanıcıları kısa süre içinde Netflix içeriklerinin Apple TV'den tamamen kaldırıldığını doğruladı.

Netflix uzun yıllardır başka platformlara entegre olma konusunda keçi gibi inatçı. Disney+, Max, Hulu ve Prime Video gibi platformlar Apple TV uygulamasıyla entegre çalışırken, Netflix kullanıcılarını kendi uygulamasına yönlendirmeyi tercih ediyor.

Söz konusu olayın Netflix'in halihazırda yürüttüğü entegrasyon testlerinden bir sızıntı olabileceği düşünülüyor. Ancak buna dair ortada kesin bir kanıt yok.

Görünen o ki Apple TV'de Netflix içeriklerini görmek isteyenler için şimdilik hayal kırıklığı devam edecek.