Kullanıcılar Yeni Modelden Rahatsız: Reddit, Para Hırsıyla Platformu Bitirdi

Reddit, son dönemde kullanıcı içeriklerinden gelir elde etmek için farklı yöntemler denemeye başladı.

Şimdiye kadar denedikleri yöntemler arasında yapay zeka şirketleri Google ve OpenAI ile veri lisans anlaşmaları yapmak vardı. Anlaşmalar kapsamında elde ettikleriyle platformdaki içeriklerden kazanç sağlamaya başladılar. Şimdi de sırada ücretli subreddit'ler var.

Reddit CEO'su Steve Huffman, kayıtlı bir video AMA (Ask Me Anything - Bana Soru Sor) sırasında, ücretli subreddit'lerin üzerinde çalıştıklarını ve bu yıl içinde geleceğini doğruladı.

Ücretli Subreddit Özellikleri

Şu an için ücretli subreddit'lerin tam olarak nasıl çalışacağı belli değil. Ancak birkaç ihtimal masada:

Bu özelliğe yalnızca Premium kullanıcıların erişebilmesi gündemde. Ücretli abonelik tarzı bir sistem olarak para vermeyi seçen Reddit kullanıcıları r/lounge gibi bazı özel topluluklara daha fazla erişim katmanından faydalanabilir.

Şirket halihazırda zaten Reddit Contributor Programı'nı kullanarak bazı kullanıcılara ödeme yapmakta. Ücretli subreddit sistemi ise bu var olan sisteme eklenebilir.

Reddit Neden Ücretli Sisteme Geçiyor?

Reddit'in 2024 yılında halka arz olmasının ardından, platformu daha kârlı hale getirme çabaları hız kazandı. Tüm bu adımlar söz konusu çabaların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şirket şimdiye kadar yapay zeka şirketlerine içerik lisanslamaktan tutun Reddit Answers adlı sohbet botu için topluluk verilerini kullanmaya kadar birçok yeni hamleyle gündeme geldi.

Her ne kadar bazı kullanıcılara göre yenilikler yüzünden Reddit, özgür ve açık tartışma platformu kimliğini kaybetmeye başlıyorsa da şirketin yeni modeller oluşturmak konusundaki ısrarı kendince haklı. Şimdi bile internette arama yaparsanız "Reddit özünü kaybediyor, artık eskisi gibi olmayacak", "Reddit öldü", gibi başlıklar görmeniz mümkün.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım.